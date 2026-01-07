El Gobierno celebra el primer Consejo de Ministros de 2026
Siga en directo la rueda de prensa posterior a la reunión en la que comparecerán el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Exteriores, José Manuel Albares
El Gobierno celebra el primer Consejo de Ministros del año, menos de una semana después del reciente ataque de EEUU a Venezuela, la captura del Nicolás Maduro y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre el crudo venezolano y una posible anexión estadounidense de Groenlandia. En la rueda de prensa posterior a la reunión comparecerán el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Exteriores, José Manuel Albares. Este último, de hecho, ha advertido este martes antes de la reunión del Consejo al Gobierno estadounidense que los “recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano”, después de que Trump haya asegurado que el país sudamericano le entregará 50 millones de barriles de petróleo. “La explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un estado. Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano”, ha recalcado en una entrevista para RNE.
