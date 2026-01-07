Venezuela obliga a los partidos españoles a retratarse
Las formaciones políticas hacen equilibrios entre la condena jurídica a EE UU, el pragmatismo consular y la disputa interna sobre a quién se legitima con cada gesto
En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. Estados Unidos, después de capturar a Maduro y sacarlo del país, ha exigido que Caracas le ceda el timón y ha avalado a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones.
La situación deja al resto de países ante un dilema: denunciar que se ha violado el Derecho Internacional y, al mismo tiempo, hablar con quien controla de facto Caracas, aunque no tenga plena legitimidad democrática. En España, esa tensión atraviesa a todos los partidos.
En este episodio, Ana Fuentes conversa con Miguel González, periodista de EL PAÍS que cubre política exterior y la información de VOX, para enumerar las contradicciones y debates de cada formación política.
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
