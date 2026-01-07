Ir al contenido
'Podcast' | Ataque Estados Unidos a Venezuela

Venezuela obliga a los partidos españoles a retratarse

Las formaciones políticas hacen equilibrios entre la condena jurídica a EE UU, el pragmatismo consular y la disputa interna sobre a quién se legitima con cada gesto

Ana FuentesMiguel González
Madrid -
Ir a los comentarios

En Venezuela no ha habido un cambio de régimen. Estados Unidos, después de capturar a Maduro y sacarlo del país, ha exigido que Caracas le ceda el timón y ha avalado a Delcy Rodríguez como presidenta en funciones.

La situación deja al resto de países ante un dilema: denunciar que se ha violado el Derecho Internacional y, al mismo tiempo, hablar con quien controla de facto Caracas, aunque no tenga plena legitimidad democrática. En España, esa tensión atraviesa a todos los partidos.

En este episodio, Ana Fuentes conversa con Miguel González, periodista de EL PAÍS que cubre política exterior y la información de VOX, para enumerar las contradicciones y debates de cada formación política.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer el balance del año 2025 en la sede del PP de la calle Génova, el lunes. Feijóo acepta enviar sus mensajes con Mazón el día de la dana que la jueza le pidió “voluntariamente”

El descarte de María Corina Machado descoloca al PP tras apoyar a Trump

Natalia Junquera | Madrid

Sánchez arma un frente anti Trump y trata de reactivar a los progresistas

Carlos E. Cué | Madrid

