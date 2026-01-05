Sánchez arma un frente anti Trump y trata de reactivar a los progresistas

La alianza de España con Brasil y México y la presión para un mensaje duro de la UE busca unir a la izquierda y mostrar al líder de EE UU que buena parte del mundo no aceptará en silencio sus abusos

La política internacional vuelve a ser política española. Si después del parón veraniego de 2025 fue la invasión de Gaza la que movilizó a millones de españoles y agrietó a la derecha con posiciones diferentes sobre lo que Pedro Sánchez calificó abiertamente de “genocidio”, ahora, tras el parón navideño, es Venezuela la que agita en 2026 la conciencia de millones de españoles, divididos entre el rechazo generalizado a Nicolás Maduro y su régimen, que España no reconoce, y el espanto ante una intervención militar en un país extranjero que, según el propio Donald Trump, “no se veía desde la II Guerra Mundial”.

En este nuevo contexto internacional revuelto, Sánchez y José Manuel Albares, su canciller, han optado por una posición directa de rechazo a la invasión de EE UU, la más rotunda dentro de la UE, y están armando rápidamente un frente anti-Trump tanto en Latinoamérica, donde hay un profundo rechazo al intervencionismo de EE UU, como en Europa, donde las posiciones son más suaves. España y sus aliados tratan así de mostrar al líder de EE UU que buena parte del mundo no se quedará callado con sus atropellos a la legalidad internacional.

Sánchez y su equipo se han movido rápidamente, con llamadas del presidente a sus homólogos progresistas latinoamericanos y a distintos europeos, y de Albares a los ministros de Exteriores, para lograr comunicados conjuntos con sus aliados que den una señal clara. En el Gobierno temen que Trump, envalentonado, pase a siguientes objetivos declarados, como el control de Groenlandia, algo que afectaría directamente a la UE porque es territorio de Dinamarca.

Es imprescindible, en la visión del Ejecutivo español, que Trump entienda que no lo puede todo, que no es el emperador del mundo occidental, que hay vida más allá de los gobiernos que le aplauden como el del argentino Javier Milei, al que ayudó a ganar las últimas elecciones intermedias.

En Latinoamérica, Sánchez se ha unido de nuevo al brasileño Lula para liderar un frente anti-Trump con México, Colombia, Uruguay y el Chile aún dirigido por Gabriel Boric, que en breve dejará paso al ultraderechista José Antonio Kast. En el comunicado conjunto, estos países expresan su “profunda preocupación y rechazo” a la operación militar de Trump en Caracas y le exigen que no tome el control de sus recursos naturales.

En toda Latinoamérica corre el recuerdo de los años 70, con el apoyo de EE UU a varias dictaduras sangrientas en la región, y la doctrina Monroe, y se hace viral un vídeo de Salvador Allende rechazando esa idea que ahora reivindica Trump de que en este continente manda EE UU y nadie más. En Europa es más difícil llegar a ese lenguaje contra Trump que usan los latinoamericanos, pero al menos se logró que 26 de los 27 —Hungría juega siempre al lado de Trump—, Italia incluida, apelen abiertamente en un texto a la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas que EE UU claramente ha violado.

Mientras, desde la embajada española en Caracas y los distintos centros de información que tiene España llegan al Gobierno noticias de una cierta calma y de un aparente acuerdo entre EEUU y Delcy Rodríguez para controlar la situación y dejar fuera de momento a María Corina Machado, la líder de la oposición, algo que descoloca completamente al PP, que se ha volcado con ella.

El movimiento de Sánchez tiene un componente internacional claro, como referente de un mundo alternativo al de Trump y sus aliados, pero también una lectura nacional evidente. En la carta a la militancia de este domingo, Sánchez se muestra consciente de que hay un sentimiento generalizado de derrota en la izquierda, de llegada inevitable de la derecha en todo el mundo, también en España. Y trata de combatir esa sensación de brazos caídos, de rendición, con una llamada a unirse a todo el mundo progresista para intentar plantar cara a Trump y a la ola derechista en todo el planeta. De nuevo, como sucedió en septiembre, Sánchez intenta salir de un enorme desgaste del Gobierno por escándalos de corrupción concentrándose en la agenda internacional para consolidar su mensaje político más claro de los últimos años, el que le ayudó a movilizar a la izquierda en 2023 y le permitió seguir en La Moncloa: lo que está en juego, explica el presidente, es un mundo sin reglas, dominado por el lenguaje y las acciones bélicas de Trump, o una alternativa que defienda los grandes consensos establecidos después de la II Guerra Mundial.

Sánchez tiene así una posición clara y un mensaje para los progresistas desmovilizados: vale la pena seguir peleando. En septiembre de 2025 tuvo un cierto efecto y frenó la sangría de la izquierda en las encuestas. En enero de 2026 está por ver qué consecuencias internas tendrá este turbulento arranque del año.