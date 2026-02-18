Ir al contenido
El Govern pide que los inmigrantes deban acreditar el catalán al renovar la residencia

De las 200 medidas del Pacto Nacional por la Lengua se han cumplido 71

Una persona inmigrante aprende catalán.Quique García (EFE)
El País
El País
Barcelona -
El Govern quiere que los inmigrantes deban acreditar el catalán al renovar la residencia. Para ello, ha presentado una enmienda en el proceso de modificación del Reglamento de extranjería, mediante el Proyecto de Real Decreto de regularización extraordinaria, que afectaría a medio millón de migrantes, 150.000 de los cuales en Cataluña. La medida ha sido anunciada en el marco de la primera reunión de seguimiento del Pacto Nacional por la Lengua.

Con la iniciativa, y aprovechando estas modificaciones del Reglamento de extranjería, se busca introducir un artículo en que se valore el aprendizaje de las lenguas oficiales en el momento de la primera renovación de la residencia. Según explica el Departamento de Política Lingüística en un comunicado, los migrantes regularizados dispondrán de un año para que acrediten que se han apuntado a un curso de catalán, aunque falta por determinar cómo tendrán que acreditar el conocimiento de la lengua. “El objetivo es reforzar la integración lingüística como instrumento de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión”, defiende el Departamento.

Cataluña sufre un déficit de plazas de cursos de catalán, especialmente de los más básicos, porque son los que necesitan acreditar las personas migrantes para lograr permisos de trabajo o residencia. Con todo, Política Lingüística asegura que “garantizará una oferta adecuada de cursos”.

En la primera reunión sobre el Pacto Nacional por la Lengua, el consejero Francesc Xavier Vila ha hecho balance de su implantación: de las 200 medidas que forman el Pacto, 71 ya se han completado y 124 están en proceso.

