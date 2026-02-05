Vox presiona al PP con el velo y Compromís formaliza su desarticulación en Burriana

El pleno del Ayuntamiento evidencia su fragmentación, con un PP en minoría y con la coalición nacionalista sin siglas locales tras la marcha de sus dos ediles

En pleno clima de quiebra política en Burriana (Castellón), marcado por la ruptura del pacto PP-Vox (los populares gobiernan en minoría desde octubre con 8 concejales) y el desmantelamiento local, esta misma semana, de Compromís, el grupo municipal de Vox en el consistorio presentará este jueves una moción para impedir el acceso con burka o niqab a edificios municipales, alegando razones de “seguridad, identificación e igualdad ante la ley”. Destaca que este tipo de prendas que “ocultan integralmente el rostro, atentan contra la dignidad de la mujer y simbolizan su sumisión frente al hombre”.

“El burka y el niqab no tienen cabida en las dependencias municipales. En un edificio público hay que dar la cara, literalmente”, incide el portavoz de Vox en Burriana y diputado autonómico de la formación de ultraderecha, Jesús Albiol.

La propuesta de Vox, que ya se ha presentado en otras ciudades, se erige, sin embargo, en gesto simbólico y de estrategia del partido para marcar agenda desde la oposición más que en un trámite fácil de aprobar en un consistorio, hoy por hoy, fragmentado.

El debate de la iniciativa irrumpe en el marco de la misma sesión que consumará el desmantelamiento municipal de Compromís, después de que esta misma semana sus dos concejales, Jorge Alarcón y Carla Gascó, hayan pasado al grupo de no adscritos tras romper con la formación alegando “discrepancias ideológicas y pérdida de coherencia valencianista” con la dirección. “Hemos llegado a la conclusión de que ya no podíamos seguir formando parte de un proyecto que, cuando toca defender los intereses de los valencianos, no actúa con la firmeza necesaria […] Quedarse ya no es una opción coherente”, señalaba Alarcón.

Ambos han abandonado además la militancia en Compromís, lo de que deja a la coalición sin representación oficial en el consistorio bajo sus siglas.

La fractura no es exclusiva del espacio valencianista. La sacudida política en el seno de Compromís llega con pocos meses de diferencia respecto a la descomposición interna de Vox, hasta octubre de 2025 socio de gobierno del PP.

Los populares rompieron su pacto de gobierno con la formación de ultraderecha tras el desencuentro motivado por el voto en contra de tres ediles de Vox a una bajada de impuestos que formaba parte del acuerdo entre ambas formaciones. Tras la votación, el alcalde, Jorge Monferrer (PP), cesó a los tres concejales de Vox que desobedecieron la disciplina del pacto, responsables de áreas como Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Cultura.

Dos de los ediles cesados, Juan Canós y Antonio Ferrándiz, renunciaron a su acta tras la crisis. El tercero, Jesús Albiol, cuya gestión en Cultura había ido erosionando durante meses la relación con el Partido Popular por sus polémicas en torno a la lengua, los derechos LGTBI o la memoria histórica, es el único que mantiene su acta, pero desde la oposición. La cuarta edil de Vox, Beatriz Conejero -la única no cesada por Monferrer- pasó al grupo de los no adscritos y acabó dejando el partido tras la ruptura.

La moción sobre las restricciones del velo islámico en edificios municipales por parte de un Vox reducido a mínimos, y la materialización de la pérdida de representación de Compromís protagonizan así un pleno que refleja, en clave local, la volatilidad de las siglas, y marca el inicio de un periodo de reconfiguración en el ayuntamiento de Burriana, con un PP forzado a negociar acuerdos puntuales para asegurar su operatividad.