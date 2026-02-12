David Murcia Guzmán denuncia a Abelardo de la Espriella: “Es un ladrón, un traicionero, me dejó tirado”

Han pasado casi dos décadas desde cuando e​l nombre de David Murcia Guzmán estaba en boca de miles de colombianos, pero las elecciones presidenciales de este año lo han vuelto a traer al debate público. Quien fuera e​l cerebro de una gigante pirámide financiera que llevaba sus iniciales como nombre, DMG, ha vuelto tras 18 años a los micrófonos para hacer pública la denuncia disciplinaria que acaba de interponer contra quien fuera su abogado: el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El político de ultraderecha, quien se lanza por primera vez a las elecciones, aparece en las encuestas como uno de los dos aspirantes con más apoyos para las presidenciales a mitad de año. De la mano de otra aspirante, la desconocida abogada Sondra Macollins, Murcia aparece en plena campaña para advertir contra quien podría ser elegido como presidente. “Salgo para que la gente sea consciente de lo que me hizo a mi”, dice. “Si así va a defender a Colombia, Dios nos libre”, añade.

“Fue un abogado que me defendió mal, abusó de mi confianza y se quedó con el dinero”, asegura David Murcia Guzmán al periodista Daniel Coronell en una larga entrevista. Añade que le pagó al penalista alrededor de 5.000 ​millones de pesos en ese entonces, algo así como 1,6 millones de dólares de la época. Además, asegura, su organización le pagó unos 760 millones de pesos adicionales ​para “tocar” a unos congresistas: hacer lobby para que no votaran una iniciativa de ley que buscaba ​regular mejor los movimientos de dinero en efectivo. “Y ​nosotros trabajábamos ​con efectivo”, cuenta. Le queda ahora la duda si esos millones eran para sobornar congresistas.

DMG recibió por años los ahorros de al menos 200.000 colombianos, la gran mayoría al sur del país, con la promesa de rentar su capital de forma muy productiva, pero realmente era a la vez un esquema Ponzi y una fachada para lavar activos. La pirámide se ‘hundió’ en 2008, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez la intervino, tras varias denuncias por irregularidades. Murcia fue acusado de lavado de activos y captación ilegal masiva de dinero y, tras ser capturado en Panamá a finales del 2008, terminó extraditado a Estados Unidos en enero del 2010 por mover millones de dólares de narcotraficantes. Al igual que su cliente, De la Espriella inicialmente alegaba que las denuncias contra DME eran una “persecución” oficial, pero ha insistido en que se apartó del caso cuando se percató de que la contabilidad que le había mostrado su cliente era diferente a la que tenía la Fiscalía.

Murcia, ahora en la cárcel La Picota de Bogotá tras cumplir su condena en Estados Unidos, afirma que él quería entregarse a la justicia a fines de 2008, cuando estaba en Panamá. Pero afirma que De la Espriella no transmitió eso a la Fiscalía colombiana. “Él quería que yo hablara más y más [por teléfono] para ubicarme, para poderme secuestrar, porque eso nunca fue una captura legal: nunca existió un pedido de la Interpol, ni existía una orden de captura en Panamá”, dice a Coronell. “Él estaba ayudando al Gobierno”, afirma sobre De la Espriella.

Añade luego que el padre del penalista estaba aspirando a una notaría en ese momento, lo que le genera sospechas, ya que Murcia fue intervenido por el mismo Gobierno que definía a quién entregar esos cargos. “Ese tema de la notaría yo lo tomo como la prueba contundente de que sí recibió prebendas Abelardo de la Espriella y su familia”, afirma Murcia Guzmán.

La demanda que anuncia Murcia contra el penalista está hecha por Sondra Macollins, quien es candidata presidencial por firmas. A diferencia de De la Espriella, ella no registra una intención de voto considerable en las encuestas, y apareció antes que Murcia ante las cámaras, haciendo visible la denuncia ante la opinión pública. “Se trata de dignificar la profesión del abogado”, dijo ella al periodista Daniel Coronell un día antes. “El señor David Murcia Guzmán denuncia que había unos intereses particulares del abogado De la Espriella que no le fueron notificados en su momento”, añadió. Macollins también critica el silencio de De la Espriella “en el momento de la legalización de la captura” de Murcia, e indica que “cobró una suma exorbitante por la defensa, lo abandonó de manera injustificada, y no hubo tampoco una devolución de esos honorarios”.

En palabras del cerebro ​de DMG, De la Espriella “es un ladrón, es un traicionero, me dejó tirado”. Explica que quiere hablar de esto en este momento porque teme “por la seguridad mía y de mi familia”, ya que “son personas que son capaces de hacer lo que sea con tal de mantener su poder, con tal de ser poderosos”. Aunque han pasado dos décadas, sigue defendiendo que su pirámide le estaba “cumpliendo” a la gente, y que el cierre de esta fue ilegal. E insiste en que nunca pudo dar sus argumentos, pues su abogado entonces “se quedó callado”, especialmente ante la captura del 2008 que insiste fue un procedimiento ilegal.

En privado, asegura Murcia Guzmán, De la Espriella le dio una versión distinta sobre por qué decidió dejar de representarlo. “Alegó que supuestamente lo habían amenazado desde el Gobierno, que si él no hacía lo que ellos le decían, entonces lo iban a matar, a él y a su familia”, cuenta. Murcia Guzmán no le dio mucha credibilidad, especialmente porque el penalista no le devolvió el dinero pagado para defenderlo. “De frente se robó esa platica”, afirma.