Petro señala a un general de la Policía de intentar un sabotaje a su encuentro con Trump

El general de la Policía de Colombia Edwin Urrego, con más de 30 años en la institución, está en el centro de atención luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que un alto cargo de esa entidad es responsable de una conspiración en su contra. El martes, en un consejo de ministros en Montería (Córdoba), adonde viajó para ponerse al frente de la emergencia por las inundaciones en esa zona, el mandatario se hizo eco de una denuncia anónima sobre un supuesto complot para sabotear su reunión del 3 de febrero pasado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, colocando droga en el carro en el que se suele transportar.

Durante su intervención, Petro dijo que ha retirado a un general de la Policía por esa presunta conspiración en su contra. Luego añadió: “Alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”. En ese momento, señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y le dijo: “Ese tiene que ver con usted. Le allanó su casa. Era para eso”. Y más adelante: “Y tiene como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra”. El presidente se refería al allanamiento de la casa de Benedetti, el 11 de noviembre de 2025, ordenada por Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a quien el ministro señaló de abusar de su poder y de estar obsesionada con él. En ese momento, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla era Edwin Urrego.

El general, aparte de su labor como director de la Policía en Barranquilla, ha sido cabeza de la dirección de investigación judicial de la Policía, más conocida por su acrónimo de Dijin, y de la Policía en Cali, adonde fue trasladado después del allanamiento de la casa del ministro. Las pistas que dejó el mandatario han sido tan claras que varios medios nacionales han coincidido en contactar a Urrego.

Este miércoles, en una entrevista en Caracol Radio, el uniformado negó cualquier vinculación con un complot contra el presidente Petro. “Es una total desinformación que ha recibido el señor presidente No obedece a la realidad. Pensar en realizar un acto así iría incluso contra la misma democracia”, ha dicho. Algo similar declaró en Blu Radio: “Nunca haría algo que fuera deshonesto que pueda dañar mi honra, mi nombre. […] Creería que no se trata de mí porque, primero, no he recibido ninguna notificación, y segundo, me parece una locura una situación como esa de que se mencione o se diga que soy yo la persona que pueda estar detrás de eso”.

Según Urrego, hasta la mañana de este miércoles no ha sido notificado de investigación alguna en la Policía ni de ninguna otra novedad sobre su servicio, del cual se encuentra relevado hasta finales de febrero debido a una incapacidad por una caída que sufrió. Afirmó, además, que no tenía conocimiento de que el allanamiento de noviembre iba a ser en la casa de Benedetti, y negó haber participado en él. De hecho, asegura que, para ese momento, se disponía a viajar a Bogotá para participar de una reunión con otros generales de la Policía.

En la denuncia que hizo, el presidente Petro no mencionó una fecha en la que pudieron ocurrir los hechos del supuesto sabotaje, ni tampoco explica la relación entre el allanamiento de noviembre y la reunión con Trump, que fue pactada en enero. Sin embargo, el general Urrego —quien negó además tener contacto alguno con el esquema de seguridad del jefe del Estado— afirmó estar dispuesto a someterse a cualquier investigación o incluso a una prueba con polígrafo si fuera necesaria para demostrar su inocencia. “Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, concluyó en Caracol Radio, para luego anunciar que está pensando iniciar acciones jurídicas para defender su honra. “Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, ha dicho.