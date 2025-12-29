Cese fulminante de un edil socialista en Jaén por difundir un vídeo con cánticos machistas
El PSOE jiennense pide a Ferraz la expulsión del partido del concejal de Seguridad Ciudadana de Martos tras su polémico vídeo denigrando a las mujeres
El PSOE de Jaén ha actuado de forma fulminante contra el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Martos, Manuel Cortés, que ha sido cesado de sus funciones horas después de conocerse el pasado sábado la difusión de un vídeo en la red social Tik Tok donde, acompañado de otros dos hombres, entona varios cánticos de contenido machista donde se denigra a las mujeres. Los socialistas han abierto un expediente disciplinario al edil marteño y han pedido su expulsión a la dirección federal del partido.
“Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar”. Esta es una de las frases que vociferan Cortés y sus dos acompañantes mientras acompañan los cánticos con gestos obscenos. “Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran”, indicaron desde el PSOE de Jaén en un comunicado horas después de la difusión del vídeo.
De igual modo, el alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha anunciado el cese del concejal por sus cánticos machistas y sexistas, a quien le ha retirado las delegaciones y competencias e instado a presentar su acta de edil de la Corporación municipal. Además del PSOE, la difusión del vídeo es objeto de numerosas críticas y condena desde muchos foros y colectivos feministas. “Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno”, señaló Torres en una nota informativa. El regidor marteño ha condenado de forma rotunda este tipo de comportamientos y ha mostrado su “compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas”, añade el partido.
El polémico vídeo, que se ha conocido en plena oleada de denuncias de machismo y acoso sexual a políticos de diferentes signo político, incluye frases machistas como: “Yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el coño”, o “El cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de meterse un tiro en la punta del…”, y remata así: “Tú no te la sabes, y yo sí me la sé, y como no te la sabes yo la tengo como un tren”.
El PSOE de Jaén “condena rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas”, se indica en el comunicado hecho público por el PSOE de Jaén. La semana pasada esta formación desvinculó al también concejal socialista de Linares y diputado provincial, Javier Perales, de una denuncia presentada por supuesto acoso por la presidenta de una asociación empresarial de la ciudad linarense.
