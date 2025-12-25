Montero sobre la gestión sanitaria en Andalucía: “Moreno quiere coquetear con el copago”

La vicepresidenta critica en una entrevista en la SER el silencio del presidente de la Junta en asuntos como la corrupción o el acoso en su partido y asegura que tiene el modelo de financiación muy avanzado

A punto de terminar un año muy complicado para el Gobierno y para el PSOE -asediado por los casos de corrupción y acoso sexual entre sus filas y que acaba de acusar una severa derrota en Extremadura- su vicepresidenta primera y vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha otorgado una entrevista a Radio Sevilla de la Cadena Ser en la que aborda estos asuntos, pero también la situación en Andalucía, donde, en 2026 concurrirá también como candidata socialista a la Junta. “Moreno no es de fiar”, asegura Montero en referencia a la ausencia de explicaciones e inacción en asuntos similares a los que han desgastado al Ejecutivo central y al partido que lo sustenta, como la corrupción en el PP de Almería, la denuncia por presunto acoso sexual al alcalde de Algeciras, o la falta de respuestas en la crisis de los cribados. A lo largo de toda la charla, la también ministra de Hacienda no ha perdido de vista la realidad de esta comunidad y ha hilado la defensa de su gestión en el ámbito nacional con los beneficios que se derivan para los andaluces. Y en este punto ha hecho referencia al nuevo modelo de financiación: una exigencia constante del barón popular y en la que sustenta las críticas sobre la infrafinanciación y el agravio comparativo con Cataluña: “Tengo el modelo muy avanzado, y espero que el PP lo apoye”.

En la semana inmediatamente posterior a la debacle del PSOE en uno de sus feudos tradicionales, Extremadura, y sin que el líder del partido haya comparecido públicamente para dar explicaciones, Montero encapsula la derrota en dos elementos concretos: “la imputación del candidato a la propia Junta de Extremadura”, Miguel Ángel Gallardo -cuya dimisión “le honra”-, y en la abstención. “Nuestro rival político no es la derecha, no es el PP, es la propia abstención”, ha dicho la dirigente del PSOE. La movilización del electorado socialista será clave, ha sostenido, para no repetir esos malos resultados en las próximas citas con las urnas del año que viene: Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde ella también se examina.

Montero no se plantea abandonar todavía sus tareas al frente del Gobierno central para centrarse en la carrera por la Junta de Andalucía, a menos que así lo determine Pedro Sánchez. “Depende del presidente” ha dicho durante su charla con el periodista Diego Suárez. “Quiero presentar el modelo de financiación, quiero presentar los presupuestos, quiero presentar todos esos instrumentos que permiten apostar por Andalucía”, ha recalcado sobre las tareas más inmediatas que tiene encima de la mesa como máxima responsable de Hacienda.

Ambos proyectos, ha asegurado, se encuentran muy avanzados. En el caso de las cuentas públicas, están elaboradas y se están negociando con el resto de grupos parlamentarios, ha señalado. Sobre si en esa ronda de contactos también se encuentra Junts, que formalizó su ruptura con el PSOE hace unos meses, Montero ha sido mucho menos explícita. “Creo que es mejor que lo digan ellos”, ha deslizado, aunque se ha mostrado confiada en que respalden tanto los presupuestos como el modelo de financiación “y se puedan sumar a esta perspectiva de dar mayor autogobierno a los territorios”.

Sobre el nuevo sistema de reparto de los recursos financieros entre las comunidades, la vicepresidenta también ha eludido hablar expresamente de si incluirá el criterio de la ordinalidad –“ lo importante es el rendimiento que pueda dar el modelo de financiación al conjunto del modelo y cuando tengamos la capacidad de verlo, veremos las diferentes variables”-, pero sí ha asegurado que beneficiará a Andalucía y ha manifestado su deseo de compararlo con el del presidente andaluz, que ha hecho de la financiación uno de los principales ejes de confrontación no solo con el Gobierno, sino con la propia Montero, que cuando fue consejera de Hacienda de la Junta encabezó la reclamación de un nuevo modelo de financiación que sustituyera al actual, sumamente injusto con la comunidad: ”Si no comparte el modelo que yo presento, que diga cuál es el suyo alternativo. ¿Qué votaría el PP?”.

“Empacho de mayoría absoluta”

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante la entrevista realizada en la emisora de Radio Sevilla de la Cadena SER.

En esa ausencia de alternativas del presidente andaluz -ya sea por lo que considera la falta de un proyecto político propio que haya beneficiado a Andalucía, ya sea en su reacción a las últimas crisis que han afectado a la Junta, como los fallos en los cribados, el caso mascarillas de la Diputación de Almería o la denuncia ante la Fiscalía del alcalde de Algeciras por supuesto acoso sexual-, ha centrado Montero sus críticas a Moreno, de quien ha dicho que tiene un “empacho de mayoría absoluta”.

Buena parte de los reproches se han centrado en la mala gestión de la sanidad andaluza, cuya punta del iceberg ha asomado con los fallos en los cribados. También aquí ha cuestionado Montero la falta de concreción por parte del barón popular sobre la reforma estructural que ha anunciado en el Servicio Andaluz de Salud, siete años después de asumir la presidencia de la Junta. “Moreno ha defendido que la sanidad no tiene un problema de recursos, que es un problema de gestión, que es un problema de orientación política, que es un problema de modelo y se me ponen los vellos de punta cuando escucho al presidente de la Junta decir que quiere refundar el modelo. ¿Hacia dónde se quiere dirigir?”, se ha preguntado la vicepresidenta, que ha lanzado la siguiente advertencia: “Moreno quiere coquetear no solo ya con la privatización sino con algunos elementos como el copago”. La candidata socialista a la presidencia de la comunidad ha demandado a su oponente que, antes de las elecciones, desvele “qué tiene en la cabeza cuando habla de que el modelo de servicio público es un modelo que está superado”.

Sobre la crisis de los cribados y -de nuevo otra ausencia de información- la falta de concreción del número de mujeres afectadas por los retrasos que han desarrollado un tumor mientras esperaban a hacerse la segunda prueba de confirmación, Montero ha sido clara: “No lo dicen porque probablemente son muchas y porque no quieren trasladar explicaciones ante la ciudadanía. Soy médica, es una catástrofe y habla muy mal del funcionamiento que le ha dado el señor Moreno Bonilla al sistema sanitario”.

La dirigente socialista también ha cuestionado que el Gobierno andaluz mantenga en sus cargos a los tres gerentes del SAS imputados por el supuesto abuso en la contratación de emergencia sanitaria, sin aval legislativo, una de las dos causas judiciales, junto con la investigación del presunto troceamiento de adjudicaciones para otorgarlas a dedo, de material y servicios sanitarios en la provincia de Cádiz. “Que haya personas imputadas en ese entorno y que no hayan dimitido de sus cargos me parece tremendo”, ha señalado. En ambos frentes judiciales, la vicepresidenta ha asegurado que “ve responsabilidades judiciales y patrimoniales muy claras”, por parte de la Junta.

Sobre la imputación de Vicente Fernández, estrecho colaborador de Montero cuando era consejera andaluza de Hacienda y a quien ella promocionó como presidente de la SEPI, la dirigente socialista ha circunscrito la conducta que está siendo investigada a los años en los que ya había abandonado ese cargo público y ha asegurado que desconocía que hubiera entrado a trabajar en un despacho que llevaba la acusación del caso de los ERE, algo que, ha asegurado, le parece “un despropósito”. Más dura ha sido con la corrupción del PP en la Diputación de Almería y la reacción de Moreno: “Lo sabía, porque había personas que estaban siendo investigadas por los tribunales”. “Me llamó la atención que el señor Moreno Bonilla de este tema que se produce en Andalucía dijera que no le cogían el teléfono”, ha recalcado, sobre las primeras explicaciones que dio el líder del PP andaluz tras conocerse que el que era presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, había sido detenido, y reconoció que nadie de su partido en esa provincia le devolvía las llamadas.

“¿Es de fiar un presidente que piensa que de este tema deben responder otros; que exige que otros respondan sobre cuestiones que él no responde; que exige conductas ejemplares en materia de violencia de género o de acoso a las mujeres y que sin embargo no da explicaciones, no da respuesta de lo que ocurre en sus propias filas?”, se ha preguntado Montero, para hilar el tema de la corrupción con el de acoso sexual en Algeciras. La secretaria general del PSOE andaluz ha cuestionado que Moreno se haya desentendido del caso que afecta al regidor José Ignacio Landaluce, -que aunque ha dimitido de sus cargos en el PP, se resiste a dejar la vara de mando- y que alegue que “no puede hacer nada para quitarlo de alcalde”. Montero ha vuelto a reiterar el apoyo de los concejales del PSOE para una moción de censura junto con los ediles del PP, que gobierna con mayoría absoluta, una opción que la dirección regional popular no se plantea porque alega que la mayoría son leales a Landaluce.

Antes, Montero también se ha referido a la gestión de los casos de acoso en su propio partido. La número dos del PSOE se ha mostrado “orgullosa” de su partido, porque ha hecho incompatible la militancia con la prostitución y ha sido el primero que se ha convertido “en un lugar seguro para la denuncia de las mujeres” con la creación del canal de denuncias anónimas. La dirigente socialista, que no ha concretado si su formación llevará el caso Salazar ante la Fiscalía, ha rechazado que el goteo de acusaciones de supuesto acoso entre sus militantes “dé una falsa apariencia de que en mi partido hay más hombres machistas o acosadores que en el resto de la sociedad”. “El machismo en nuestra sociedad es estructural y es transversal a todas las organizaciones”, ha recalcado.