El PSOE desvincula al exalcalde de Linares (Jaén) de una acusación de acoso sexual

La Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia presentada por una empresaria contra Javier Perales, que sigue como miembro de la ejecutiva regional del PSOE-A

Ginés Donaire
Ginés Donaire
Jaén -
El PSOE ha desvinculado al que fuera alcalde de Linares (Jaén), Javier Perales, de cualquier denuncia por acoso sexual. Perales, que es actualmente concejal, diputado provincial y miembro de la ejecutiva regional del PSOE andaluz, fue denunciado en julio pasado por María Teresa Márquez, presidenta de la Asociación de Hosteleros de Linares, por presunto acoso, una acusación para la que la Fiscalía ha pedido su archivo.

Desde el PSOE se ha indicado que tanto la denuncia como el procedimiento judicial seguido en los últimos meses no tienen nada que ver con un delito de acoso sexual. “Sería en todo caso un presunto delito leve del artículo 173.4 [injurias o vejaciones injustas] del Código Penal, que no guarda relación con hechos vinculados a acoso, abuso o agresión sexual”, apuntan.

La denuncia de la empresaria linarense se refiere expresamente a una reunión pública en la que el entonces alcalde de Linares le habría dicho delante de todos los presentes que “le ponía y le daba vidilla” que se metiera con él, algo que Perales ha descartado que hiciera.

Según los socialistas, la propia denunciante —que no ha podido ser localizada por este periódico— en ningún momento interpuso nunca una denuncia contra la libertad sexual, sino que expuso unos hechos que tipificó con el artículo 175 (contra la integridad moral), pero que incluso también fueron descartados por la propia jueza que instruye la denuncia presentada contra Perales.

El propio dirigente socialista ha negado también de forma rotunda que haya podido incurrir en delito leve de vejaciones, un delito que, en todo caso, ya estaría prescrito. De este modo, finalizado todo el trámite procesal derivado de esa denuncia, la Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción el archivo de todas las actuaciones, archivo que también ha solicitado la representación del propio Perales.

La denuncia presentada por María Teresa Márquez fue consecuencia de otra denuncia que previamente había interpuesto contra ella el propio Perales en septiembre de 2024. Una acción judicial, que ya fue sobreseía por la Audiencia Provincial de Jaén, y que se justificó en los ataques, con presuntas injurias y calumnias, que Perales estaba recibiendo cuando era alcalde de Linares por parte de la presidenta de la Asociación de Hosteleros. El PSOE dijo entonces que “se estaban sobrepasando los límites del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

Perales ha manifestado ahora que, tan pronto se confirme el archivo de la denuncia contra él, presentará una querella por calumnias contra María Teresa Márquez. Mientras tanto, el PP viene reclamando desde hace tiempo al PSOE que el exregidor abandone todos sus puestos tanto orgánicos como institucionales, mientras se resuelve la denuncia presentada por la empresaria linarense.

Sobre la firma

Ginés Donaire
Ginés Donaire
Corresponsal de El PAIS en Jaén desde septiembre de 1999. También soy colaborador de la Agencia Efe y, desde 2021, responsable del medio digital 'Alma de Pueblos' sobre el Reto Demográfico y el medio rural. Especializado en la información agraria. Asociado del Colegio de Periodistas de Andalucía. Graduado en Derecho por la UNED.
