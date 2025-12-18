El alcalde de Algeciras se enroca en su cargo: “Lo cómodo sería irse, lo otro se sufre más”

“Lo cómodo sería irse, lo otro se sufre más”. El todavía alcalde de Algeciras y senador Jose Ignacio Landaluce aguanta la presión política y mediática que cierne sobre él y asegura que no piensa dimitir de sus cargos, después de abandonar el PP por los supuestos casos de acoso sexual que le cercan desde hace un año. Mientras, el partido en Cádiz marca distancias, pero no rompe del todo con él. “Es una denuncia política, y desde el PP tomamos decisiones sobre hechos objetivos”, han asegurado fuentes provinciales del partido. La dirección regional de Juan Manuel Moreno Bonilla remite a los órganos provinciales para abordar este asunto.

Aunque hace ya más de un año que se difundieron unos mensajes de WhatsApp en el que dos concejalas señalaban casos de acoso —que luego ellas mismas negaron— la presión contra el senador renació el pasado 9 de diciembre, cuando el PSOE de Algeciras denunció estos hechos y supuestos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por la contratación de una exedil, Laura Ruiz, como personal de confianza para supuestamente acallar una denuncia que esta iba a hacer. Y se redobló este miércoles, después de que se difundieran unos audios en los que un cargo de confianza de Landaluce presionaba a Ruiz en una reunión el pasado mes de febrero para que alegase un “trastorno transitorio” cuando hizo esas amenazas de tirar de la manta.

Pero Landaluce, en conversación telefónica con EL PAÍS, ha decido resistir: “No me marcho. Si te vas, le das credibilidad a quien te está denunciando, le estaría haciendo el juego”. El senador sí abandonó el PP el pasado 10 de diciembre en una baja que tachó como “temporal”. Sin embargo, desde el partido en Cádiz ya han precisado que las bajas son definitivas y que la suya ya se ha tramitado. Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, añadió distancia: “No es de nuestro partido, por lo que nosotros no tenemos ningún elemento de presión. Se ha pasado al grupo mixto al Senado”.

Moreno Bonilla también se distanció del asunto, remitiendo a la dirección del PP de Cádiz que, según explican, es la que tiene contacto con Landaluce. El alcalde asegura que la última vez que habló con el presidente del partido en la provincia, Bruno García, fue cuando le llamó para comunicarle que se daba de baja: “Me iba para dejarle más liberado, para quedarme con otra capacidad de maniobra”. Desde entonces, aclara, que “no ha hecho falta” comunicarse de nuevo con el partido. Al otro lado, en el PP gaditano, no han sido tan taxativos como Moreno y aseguran que en estos momentos están “en periodo de evaluación sobre lo que va saliendo en los medios”.

La salida del partido de Landaluce ha provocado una enrarecida situación en el Ayuntamiento de Algeciras, donde el resto de su equipo de gobierno —Landaluce gobierna con mayoría absoluta con 16 ediles— siguen siendo del PP, mientras él ha quedado como concejal no adscrito. El PSOE de Algeciras considera la situación como una anomalía que ya han trasladado como consulta al secretario municipal. Mientras, la ministra de Hacienda y candidata a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha conminado a los concejales del PP en el consistorio que a que presenten “una moción de censura para cambiarlo”.

La filtración de los mensajes en los que dos ediles Susana Pérez —aún edil en el consistorio—, Eva Pajares —actual delegada territorial de Salud en Cádiz— hablaban de situaciones de acoso que provocaron un terremoto político en octubre de 2024, pero no lo suficientemente fuerte como para hacer caer a Landaluce. En aquel entonces, las dos afectadas lanzaron sendos comunicados muy parecidos en los que negaban los hechos y aseguraban que se trataba de una información errónea. El alcalde se agarra a esos comunicados más de un año después para asegurar que las supuestas situaciones de acoso que se le achacan no son reales: “Lo niego”.

En esa línea iba precisamente Marcos Borrego, abogado, cargo de confianza en el consistorio algecireño y miembro de la ejecutiva del PP de Málaga cuando, en febrero, se reunió con Ruiz. Entonces, le pidió que firmase una carta en la que alegase haber sufrido un trastorno temporal, fruto de un divorcio que la llevó a acabar condenada por filtrar el teléfono del abogado de su exmarido en una página de contactos gais, y despejar así definitivamente las sospechas que ella lanzó cuando dimitió de su cargo de concejal por aquella condena.

Landaluce enmarcó aquella reunión como una cita celebrada a título particular de los encargados de su defensa, dado que fue en febrero cuando el PSOE de Algeciras anunció que llevaría el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que Landaluce es aforado. Para defenderse, el alcalde difundió además una carta supuestamente escrita por Ruiz en octubre de 2023 —cuando ya había sido contratada como personal de confianza tras dimitir— en la que reconocía haberse inventado esas acusaciones de tirar de la manta por “frustración”.

En todo este entorno revuelto y crispado, Landaluce asegura, con voz visiblemente cansada, que resistirá: “Si me voy todo se acaba, la angustia, la desazón. Si te vas piensan que sería verdad y que no estoy cumpliendo con mi obligación”. Este viernes tendrá otra prueba de fuego política con su primer Pleno municipal ordinario como alcalde no adscrito. El tiempo dirá si el regidor y senador aguanta esa presión “terrible” que dice estar sufriendo.