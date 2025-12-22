Ir al contenido
Besteiro intenta sofocar el incendio interno en el PSdeG con un cónclave extraordinario en enero

El máximo órgano del partido entre congresos abordará las denuncias por acoso sexual y laboral contra Tomé y Rey y la actuación de la cúpula

Sonia Vizoso
Sonia Vizoso
A Coruña -
Las denuncias de acoso sexual y laboral que han revivido las luchas internas en el PSdeG-PSOE serán el asunto central de un Comité Nacional extraordinario que celebrará el partido el próximo 10 de enero. Así lo ha decidido este lunes la ejecutiva que preside José Ramón Gómez Besteiro. El cónclave servirá también para “definir un calendario de acciones de cara a las próximas elecciones municipales”, informa el partido. Y en él estarán presentes algunas de las voces críticas con el líder socialista, entre ellas la de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Con esta convocatoria, Besteiro da un paso adelante para intentar sofocar el incendio interno que se desató por sorpresa hace 12 días. Todo empezó con la denuncia por presunto acoso sexual presentada en un canal interno contra el entonces presidente socialista de la Diputación de Lugo, José Tomé. En este tiempo, no solo se ha extendido el rechazo a la gestión del líder del PSdeG, quien no tomó medidas contra su barón en Lugo hasta que no trascendió el caso públicamente. Han sido denunciados por acoso laboral tres de los críticos con el secretario general: la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el número dos de su gobierno, José Manuel Lage; y el regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel. Todos ellos niegan las acusaciones.

Las dos exconcejalas socialistas que han señalado a Rey y Lage han remitido una carta a Besteiro para informarle de su denuncia y expresarle su “profunda preocupación ante la ausencia de respuesta institucional contundente” frente a la regidora y su número dos. Esther Fontán y Eva Martínez Acón, esta última ex secretaria general de la agrupación socialista de A Coruña, se quejan de que la dirección gallega no les haya pedido a ambos que abandonen sus cargos orgánicos e institucionales como sí hizo con Tomé y con el regidor de Barbadás. “En otras ocasiones, tanto a nivel estatal como autonómico, el PSOE ha sabido actuar con rapidez y determinación, por lo que reclamamos ese mismo nivel de compromiso en nuestro caso”, aducen las exconcejalas.

Besteiro no ha comparecido tras la reunión con su ejecutiva este lunes y de momento no se ha pronunciado sobre las denuncias contra Rey y Lage. El PP de A Coruña ha pedido su dimisión. “No estamos ante casos aislados y puntuales, estamos ante un patrón de conducta”, asegura su portavoz, Miguel Lorenzo.

Tanto Tomé como Valcárcel han dejado el partido pero se mantienen como regidores de Monforte y Barbadás respectivamente pese a la insistencia de Besteiro en pedirles el acta. Valcárcel, eso sí, se ha quedado casi solo en el Ayuntamiento. Fue señalado en el canal interno de Ferraz por presunto acoso laboral a una concejala que denunció a su vez a un compañero del gobierno local por acoso sexual. Las cinco mujeres que hasta ahora formaban parte de su ejecutivo lo han abandonado y solo lo acompañan ya los dos hombres.

Sobre la firma

Sonia Vizoso
Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.
Archivado En

