El juzgado archiva la causa por agresión sexual contra el exconsejero de mar de la Xunta de Galicia

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha decidido archivar la causa por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, exconselleiro de Mar en la Xunta de Alfonso Rueda (PP), según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Será la Audiencia Provincial de A Coruña la que decida ahora si confirma o revoca la decisión de la instructora. El proceso contra Villares se abrió después de que el pasado febrero fuera denunciado por la presentadora de televisión Paloma Lago.

Villares dimitió el pasado junio. Fue en ese momento cuando trascendió públicamente que había sido denunciado por agresión sexual cuatro meses antes. Rueda tuvo conocimiento desde el principio de que su conselleiro estaba siendo investigado por un presunto delito contra la libertad sexual de las mujeres, pero lo mantuvo en el cargo hasta que el Tribunal Superior admitió a trámite el caso e informó a Villares de que iba a iniciar la práctica de diligencias.

Villares pidió la baja en el PP y dejó el puesto en la Xunta entre aplausos y abrazos de sus compañeros de Gobierno y partido. Al perder el aforamiento por no ser ya conselleiro, el caso pasó al juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que seis meses después da por concluidas las diligencias sin procesar al político.

