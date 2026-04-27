Más días con ola de calor en México: pronóstico y recomendaciones

Jóvenes se refrescan en las fuentes de la Alameda, el 19 de abril.

Las condiciones climáticas extremas, con temperaturas de hasta 45 grados en algunos puntos, se mantendrán en 28 Estados del país al menos hasta el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado este lunes que la ola de calor que afecta a México continuará en los próximos días, con temperaturas extremas en gran parte del país. Las autoridades prevén máximas superiores a los 45 grados en regiones de Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

En otras entidades como Sonora, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores oscilarán entre los 40 y 45 grados, mientras que en Estados como Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y el suroeste del Estado de México se pronostican temperaturas de entre 35 y 40 grados. En Ciudad de México y Tlaxcala, el termómetro alcanzará entre 30 y 35 grados.

El pronóstico del SMN se extiende hasta el jueves 30 de abril. Para el miércoles y jueves también se prevén rachas de viento fuertes en el noroeste y norte del país, debido a la interacción de la corriente en chorro subtropical con una circulación ciclónica en niveles altos. Además, el jueves se espera la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del territorio nacional.

Qué es una ola de calor

Una ola de calor se presenta cuando las temperaturas se mantienen por encima de los promedios habituales de una región durante varios días consecutivos. En México, este fenómeno puede llevar el termómetro a rebasar los 45 grados Celsius. Suele originarse por la presencia de un sistema de alta presión que inhibe la formación de nubes y favorece la acumulación de calor en la superficie. A esto se suman los efectos del cambio climático, que han intensificado la frecuencia y duración de estas condiciones extremas.

Cuáles son los riesgos

La exposición a este fenómeno puede provocar golpes de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y puede derivar en desmayos, confusión e incluso la muerte, especialmente en niñas, niños, personas mayores y mascotas. También es común la deshidratación, que compromete el funcionamiento de órganos vitales, así como el agravamiento de padecimientos respiratorios y cardiovasculares, elevando el riesgo de eventos como infartos o complicaciones pulmonares.

Recomendaciones

Para protegerse de posibles golpes de calor, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México recomienda:

Evitar asolearse o hacer ejercicio entre las 11.00 y 16.00 horas

Usar ropa holgada de colores claros y manga larga

Mantenerse hidratado

Utilizar gorra, sombrero y sombrilla

Usar protector solar y

Evitar comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente

No permanecer en vehículos estacionados y cerrados por tiempo prolongado

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