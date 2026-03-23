El Valle de México enfrentará hasta cinco olas de calor y picos de ozono durante la temporada seca de 2026

Padre e hijo disfrutan de las fuentes del Monumento a la Revolución, en abril de 2024.

Las autoridades prevén temperaturas por encima del promedio y refuerzan medidas para reducir las emisiones y proteger la salud de la población

La temporada seca-caliente de 2026 en el Valle de México estará marcada por altas temperaturas, mayor radiación solar y condiciones atmosféricas que favorecerán la acumulación de contaminantes. De acuerdo con un comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, el escenario previsto se asemeja al del año pasado, con riesgos moderados para la salud de la población y el medio ambiente.

“El aumento paulatino de la temperatura media en el planeta está incrementando el riesgo de ondas de calor con mayor frecuencia, intensidad y duración”, ha aseverado la Comisión en un comunicado. “La región central de México mantiene una clara tendencia de que cada 10 años se incrementa la frecuencia de ondas de calor, principalmente en el sur de Hidalgo, el suroeste del Estado de México y el sur de Puebla”.

El pronóstico de las olas de calor en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé entre tres y cinco olas de calor entre los meses de marzo a mayo en la megalópolis, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Estas entidades podrían registrar temperaturas hasta cuatro grados Celsius por encima del promedio y extenderse hasta por 15 días consecutivos.

Asimismo, se prevé que mayo será el mes con el mayor número de días con calor extremo. Este comportamiento responde tanto al calentamiento global como a la presencia de sistemas anticiclónicos persistentes que generan cielos despejados, alta radiación solar y baja dispersión de contaminantes.

Los riesgos por el ozono y las contingencias ambientales

Este año se estiman entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores a los niveles que activan la Fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México. La temporada seca-caliente, también conocida como temporada de ozono, se caracteriza por condiciones de alta presión, escasa humedad y vientos débiles. Estos factores favorecen la formación y acumulación del ozono.

Además, la escasez de lluvias durante marzo y parte de abril intensificará el fenómeno, mientras que el inicio de la temporada de lluvias se estima para finales de mayo. Las condiciones climáticas también incrementan la probabilidad de incendios forestales que agravan la calidad del aire.

Las recomendaciones para proteger la salud

Las olas de calor pueden provocar afectaciones a la salud como deshidratación, agotamiento físico y golpes de calor, así como impactos en la disponibilidad del agua, la agricultura y el suministro eléctrico.

Durante la temporada de calor, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar actividades al aire libre entre las 13.00 y las 19.00 cuando los niveles de contaminación sean elevados. Aconsejan prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

Las autoridades han hecho un llamado a las empresas para facilitar el trabajo a distancia o homeoffice, y piden a la población dar mantenimiento a vehículos automotores, recargar gasolina antes de las 10.00 y después de las 18.00, evitar el uso de aerosoles o productos que contengan solventes, revisar y reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.