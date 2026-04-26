El Gobierno inaugura el Tren Suburbano al AIFA tras tres años de retraso

Sheinbaum reúne a la plana mayor de su gabinete para hacer el trayecto y probar la obra, una de las grandes deudas del sexenio de López Obrador

Finalmente, ha concluido la construcción del Tren Suburbano que conecta a Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado al norte, en el vecino Estado de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado la obra desde la estación AIFA, tras haber hecho el primer recorrido, de alrededor de una hora, desde la estación Buenavista. “Hoy podemos decir: misión cumplida. Cumplimos con el pueblo de México”, ha dicho la mandataria durante el corte de listón inaugural.

La Línea 1 del Tren Suburbano llegaba hasta la estación Lechería. Hacía falta construir seis estaciones más para conectarlo con el aeropuerto que construyó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La construcción del tramo faltante comenzó en 2021 y se esperaba originalmente entregarlo en 2023. Sin embargo, la obra, que primero estuvo a cargo de un concesionario privado, la constructora CAF, se retrasó, principalmente porque no se contaba con los derechos de vía para el paso del tren. En febrero del año pasado, Sheinbaum tomó la decisión de encargar la obra al Ejército, convertido en la constructora de mayor confianza de los gobiernos de Morena.

La plana mayor del gabinete federal acompañó a la presidenta Sheinbaum en el primer recorrido. También estuvieron presentes los mandatarios de Ciudad de México, Clara Brugada; Estado de México, Delfina Gómez, e Hidalgo, Julio Menchaca. El Gobierno federal planea que la Línea 1 se extienda en un futuro a Pachuca, la capital hidalguense.

Jesús María Tarriba y Claudia Sheinbaum saludan a usuarios del tren Felipe Ángeles-Buenavista desde el andén. Presidencia de México

Sheinbaum ha agradecido a los ingenieros militares por el trabajo terminado. “Como siempre, están al servicio de la patria”, ha afirmado. La falta de infraestructura para llegar al AIFA fue un problema que desincentivaba el uso del aeropuerto, que lucha por superar su subutilización. Por vías alternativas, la gente podía hacer hasta dos horas y media de trayecto, o pagar sumas elevadas por taxis de aplicación. Con el nuevo tramo, de 41 kilómetros, el viaje durará inicialmente una hora, y tras la adaptación podría reducirse a 45 minutos, según han anunciado las autoridades. El costo será de 45 pesos.

“El Tren Suburbano es el tren del pueblo de México”, ha dicho la presidenta, que ha destacado su plan gubernamental de rescate de trenes de pasajeros. Sheinbaum ha referido que su Administración busca garantizar derechos fundamentales como el de educación, alimentación, salud y a una movilidad digna. “Es la posibilidad de que los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país”, ha señalado.