Ayuso vuelve a cargar contra México por la violencia: “Está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España”

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a la carga contra el Gobierno de México en una declaración en la que ha cuestionado, al mismo tiempo, lo que ocurre hoy y lo que pasó hace 500 años. “La seguridad en Méjico está peor que nunca y nosotros exigiéndole disculpas a España”, comentó anoche en X la presidenta de Madrid un programa antiguo de La Noche en 24H, un programa de TVE. El periodista Xavier Fortes entrevistaba en ese momento al historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, un defensor de la tesis de que España no debe pedir perdón por la Conquista de Hernán Cortés.

El escritor acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar este asunto como un distractor por “los 100.000 asesinatos violentos al año” que se producen en México. (Según unas cifras gubernamentales provisionales, se registraron 20.674 casos en 2025). La inseguridad ha sido un tema constante desde que Sheinbaum sucedió a Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierdas de la era moderna mexicana. La presidenta defiende que los homicidios bajaron un 38% durante su primer año de mandato, pero eso no ha disminuido la percepción de inseguridad. Su Gobierno ha tratado de mostrar más firmeza contra el crimen organizado matando hace un mes al principal narcotraficante, Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

El perdón que López Obrador exigía a España, influido por el trabajo como historiadora de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, había quedado en un segundo plano en los últimos meses, pero el Rey de España, en una conversación informal con el embajador mexicano en Madrid, reconoció que se habían producido “abusos” durante la Conquista del imperio español. Sheinbaum agradeció el gesto y a los pocos días invitó a Felipe VI al Mundial de fútbol que se celebra este verano en su país. Ayuso, sin embargo, se mostró en una entrevista en contra de expedir un reconocimiento de culpa: “Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”.

Ahora, la presidenta ha vuelto sobre el tema y ha ido incluso más lejos al criticar de manera frontal a Sheinbaum. “¿Qué pasa con los pueblos de hoy? ¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?“, ha continuado su mensaje en redes sociales. De paso, ha escrito México con J, una provocación por tratarse de una forma que la RAE considera arcaica e invisibiliza el origen náhuatl del nombre. Desde Sol, celebran el trabajo de Zunzunegui, al que consideran un referente. ”Es evidente que sus argumentos y explicaciones son muy coincidentes con lo que viene diciendo la presidenta desde hace 7 años sobre la historia de España y su legado en América y todo lo que representa la Hispanidad. Pero no solo Zunzunegui, todos los historiadores y autores que no están en la teoría de la Leyenda Negra“, explican.

La controversia entre las presidentas de Madrid y México continúa. En febrero, Ayuso abrió fuego al equiparar el Gobierno de México con la dictatura cubana durante un acto propicio para ello, un evento organizado por la extrema derecha estadounidense que defiende a Donald Trump. Sheinbaum se ofendió y respondió que eso era “totalmente falso”. Ahora, las separa la discusión sobre si debe otorgarse un perdón. Sheinbaum ha reconocido que lo del Rey ha sido un primer paso, pero todavía lo considera insuficiente y espera que se produzca una disculpa de manera oficial. No parece que vaya a olvidarse de esto. López Obrador, su mentor, lo convirtió en una política de Estado vertebral en sus relaciones con España, que quedaron muy deterioradas desde que el Rey no respondió a una carta que le envió el entonces presidente mexicano.

El historiador Zunzunegui alimenta un asunto que genera mucha polémica. “No hay nada de lo que pedir disculpas”, insistió durante la entrevista de TVE. “Jamás se esclavizó (...). Lo que hay es que con la llegada de los españoles se generan actividades que no existían, como la minería”, respondió a las preguntas de Fortes. Zunzunegui se quejó de Las mañaneras, unas ruedas de prensa vespertinas que eran interminables con López Obrador y servían para imponer la agenda política desde muy temprano. Sheinbaum ha heredado esta costumbre y, según el intelectual, las usa para expandir la hispanofobia.

—Con mi dinero, con mis impuestos, todas las mañanas hay una conferencia de tres horas, sea Andrés Manuel, sea Claudia. Te dicen quién está bien, quién está mal. Cuál es la opinión correcta. Te mienten por sistema. Y básicamente llevan siete años diciéndole al pueblo mexicano que debe odiar a España.

—¿Tiene éxito este predicamento? —le preguntó Fortes—.

—Tiene éxito entre algunos. Los seguidores del Gobierno se lo compran. Prefieren exigirle al Rey de España disculpas a pedirle al Gobierno de Sheinbaum que acabe con 100.000 asesinatos violentos al año. Tienes un distractor (...). Un narcotráfico coludido con el Gobierno. Un país que se cae a pedazos, un país donde los campesinos ya no pueden trabajar. Campesinos indígenas que están vivos hoy, y que son asesinados por el narco, la violencia, y la corrupción en colusión con el Gobierno.

—¿Cómo en colusión?

—El Gobierno mexicano y el narco han estado coludidos [no hay pruebas que sustenten esta afirmación]. No de ahora, de toda la vida...

—¿Este también [el de Sheinbaum]?

—También.

Ayuso no tiene ninguna duda: Zunzunegui tiene toda la razón.