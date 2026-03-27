GP de Estados Unidos de MotoGP: horarios, resultados y dónde ver las carreras en Las Américas

El gran espectáculo de la MotoGP no se detiene y vuelve a cruzar el charco para aterrizar en Estados Unidos en el histórico Circuito de las Américas, una de las citas más exigentes del calendario. El campeonato está dominado por el momento por Marco Bezzecchi, que ha logrado un doblete en las carreras que se han disputado hasta el momento. También ha quedado constatado el resurgir de Jorge Martín, que se encuentra en un buen momento de forma. Marc Márquez, por su parte, se encuentra clasificado en la cuarta posición y todavía no ha logrado una victoria en el presente Mundial.

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Dónde ver el GP de Estados Unidos de Moto GP

El Gran Premio de los Estados Unidos de Moto GP se puede ver en Dazn. También en Movistar, donde Dazn tiene un canal especializado en motociclismo.

Horario del GP de Estados Unidos de Moto GP

Sábado 28 de Marzo: Sprint (21.00 horas).

Domingo 29 de Marzo: Carrera (22.00 horas). 20 vueltas.