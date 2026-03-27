Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel bombardea de nuevo Teherán y Beirut mientras Irán ataca objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico
Alivio moderado en las Bolsas tras retrasar de nuevo Trump los ataques contra las centrales eléctricas iraníes | Teherán envía una contrapropuesta al plan de EE UU para el final de la guerra
La guerra en Oriente Próximo cumple cuatro semanas este viernes sin un fin a la vista, con supuestas negociaciones entre EE UU e Irán, con nuevos ataques cruzados y con inestabilidad en los mercados por el bloqueo del estrecho de Ormuz. Este viernes, al alza, después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciase el jueves que aplaza otros 10 días, hasta el 6 de abril, su amenaza de atacar las centrales eléctricas iraníes si no desbloquea tráfico marítimo en el estrecho. Trump insiste en que las negociaciones con Irán van “muy bien”, que son los iraníes los que suplican un acuerdo porque están derrotados, pero Teherán se mantiene firme, ha enviado una respuesta al plan de 15 puntos de Washington, que considera excesivo, y sigue lanzando misiles. Esta noche, Arabia Saudí y Kuwait han informado de ataques iraníes, mientras que Israel ha bombardeado supuestas “instalaciones de fabricación de misiles” en Teherán y objetivos el sur de Beirut (Líbano).
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Israel asegura que ha bombardeado instalaciones de fabricación de misiles en Teherán
La aviación israelí ha bombardeado durante la noche instalaciones para la producción de misiles balísticos en Teherán, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, según ha informado el ejército israelí en un comunicado.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes”, afirma la nota. “Las FDI atacaron lugares e infraestructuras utilizadas por el régimen terrorista iraní para producir armas, principalmente misiles balísticos”, reza el comunicado castrense.
También informa de que, en el oeste de Irán, han bombardeado “varios objetivos relacionados con la potencia de fuego del régimen terrorista iraní”, como “lanzaderas” y “lugares de almacenamiento de misiles”.
Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con la mediación de Pakistán, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos. (EFE)
El puerto kuwaití de Shuwaij sufre daños tras un ataque con drones
El puerto de Shuwaij, en Kuwait, ha sido alcanzado esta madrugada en un ataque con drones, que han causado daños en la infraestructura, según han informado la autoridad portuaria kuwaití. No se han registrado heridos.
Poco antes, el portavoz de la guadia nacional de Kuwait había informado del derribo de dos drones en diferentes zonas del país, señalando que las intercepciones “se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial”. Se da por descontado que los drones han sido lanzados por Irán.
Alivio moderado en las Bolsas tras retrasar de nuevo Trump los ataques contra las centrales eléctricas iraníes
El nuevo aplazamiento de los ataques contra las centrales eléctricas de Irán por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, trae algo de alivio a las Bolsas este viernes, pero las preocupaciones sobre un conflicto prolongado mantienen a los mercados bajo presión. Así, el ánimo inversor sigue siendo frágil. Y el optimismo tras posponer Trump el plazo para los ataques energéticos a Irán se moderó tras las informaciones de The Wall Street Journal de que el Pentágono está estudiando el envío de hasta 10.000 soldados de infantería adicionales a la zona, avivando los temores de un conflicto terrestre inminente.
Además, los operadores siguen de cerca el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para los flujos de petróleo que permanece prácticamente cerrado. El precio del petróleo brent baja ligeramente, hasta los 107 dólares por barril.
Las Bolsas asiáticas registran signo mixto. El Nikkei de Japón cae un 0,8%, mientras que en China el índice Shanghai Composite sube ligeramente y el Hang Seng de Hong Kong suma un 0,2%. Los futuros americanos anticipan alzas moderadas, al igual que los del EuroStoxx 50.
El gran contingente de barcos de guerra y aviones que Donald Trump ordenó enviar a Oriente Próximo en las semanas previas a la guerra contra Irán apuntaba a que el presidente de Estados Unidos tenía en mente una ofensiva aérea. Los refuerzos de miles de soldados que ahora se encuentran de camino o acaban de ser movilizados preludian una nueva fase: el despliegue de tropas en suelo iraní. Mientras que el mandatario republicano presiona a Teherán para que acepte un acuerdo de inmediato, la Casa Blanca promete, en caso contrario, “desatar un infierno”.
Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques con drones en sus territorios
Funcionarios de Kuwait y de Arabia Saudí informaron este viernes de nuevos ataques con drones sobre sus territorios. Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó el portavoz de la Guardia Nacional, Jad'an Fadel. El vocero señaló que estas interceptaciones “se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial”. El Ministerio de Defensa saudí también comunicó durante la noche varios ataques, todos ellos en la región oriental. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó al menos seis drones, según el recuento de los comunicados oficiales. (EFE).
Irán lanza nuevos ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico
Irán volvió a anunciar en la madrugada del viernes nuevas oleadas de ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses en países del Golfo Pérsico, una constante cada noche desde que el conflicto en Oriente Medio comenzó hace casi un mes.
La Guardia Revolucionaria iraní publicó un comunicado, recogido en la agencia Fars, en la que detalló los objetivos de la oleada número 83 de bombardeos, esta vez dirigidos contra la localidad israelí de Modiin y los depósitos de petróleo de Ashdod, una de las refinerías más grandes de Israel, así como las bases militares de Al Dafra (Emiratos Árabes Unidos), Al Adairi y Ali Al Salem (Kuwait) y Sheikh Isa (Baréin). A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron al menos dos andanadas de misiles sobre el país que no provocaron heridos ni víctimas, según los servicios de emergencia israelíes.
El Ejército de Kuwait dijo haber interceptado drones, igual que el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita. Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero, han provocado la respuesta de Teherán en forma de constantes lanzamientos de misiles sobre Israel y bases militares americanos en el Golfo. (EFE).
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad del conflicto de Oriente Próximo de este viernes, pocas horas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, ampliase 10 días más el plazo que le ha dado a Irán para negociar bajo la amenaza de atacar sus centrales eléctricas. Trump afirmó que las negociaciones con Teherán, que los iraníes minimizan, van “muy bien”.
Sin embargo, sobre el terreno el fuego cruzado continúa. Durante la madrugada, Israel ha lanzado un ataque aéreo contra el Dahiye, el suburbio del sur de Beirut (Líbano) que considera bastión de Hezbolá. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles y drones contra Israel y otros países del golfo Pérsico, como Kuwait y Arabia Saudí.
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