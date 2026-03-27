Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel bombardea de nuevo Teherán y Beirut mientras Irán ataca objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico

Israel asegura que ha bombardeado instalaciones de fabricación de misiles en Teherán

La aviación israelí ha bombardeado durante la noche instalaciones para la producción de misiles balísticos en Teherán, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, según ha informado el ejército israelí en un comunicado.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes”, afirma la nota. “Las FDI atacaron lugares e infraestructuras utilizadas por el régimen terrorista iraní para producir armas, principalmente misiles balísticos”, reza el comunicado castrense.

También informa de que, en el oeste de Irán, han bombardeado “varios objetivos relacionados con la potencia de fuego del régimen terrorista iraní”, como “lanzaderas” y “lugares de almacenamiento de misiles”.

Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con la mediación de Pakistán, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos. (EFE)

