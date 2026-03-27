Trump exige a Irán que reabra el estrecho de Ormuz mientras critica a la OTAN: “En estos tiempos uno aprende quiénes son sus verdaderos amigos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que la operación militar que inició el pasado 28 de febrero contra Irán está más avanzada de lo previsto. “Supongo que llevamos dos semanas de adelanto respecto al cronograma inicial”. Ha señalado que Irán está dispuesta a negociar y se ha mostrado decepcionado con los socios de la OTAN. “Cuando llegan estos tiempos, uno aprende quiénes son sus verdaderos amigos”, ha dicho ante una audiencia entregada de inversores estadounidenses y saudíes y de otros países del Golfo Pérsico, a los que ha alabado por su apoyo en la guerra de Irán.

El mandatario estadounidense ha insistido en que está “muy decepcionado” con los aliados europeos de la OTAN. Ha citado a Francia, a Alemania y al Reino Unido, a los que les pidió ayuda para forjar una coalición para reabrir el estrecho de Ormuz, pero según él, le pusieron excusas. “Siempre hubiéramos estado ahí para ellos, pero ahora, basándonos en sus acciones, supongo que no tenemos que estarlo, ¿verdad?”, dijo. “¿Eso suena a noticia de última hora? Sí, señor. ¿Es noticia de última hora? Creo que acabamos de tener noticias de última hora. ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?”.

Pese a su optimismo con el desarrollo del conflicto en Oriente Próximo, por llamarlo de alguna manera, el republicano está atrapado en la guerra de Irán, sin una salida fácil, a pesar de que desde el principio aseguró que la operación militar solo le llevaría unas cuatro semanas y los sucesivos ultimátums al régimen de Teherán que ha ido ampliando. Cuando está a punto de comenzar la quinta semana de ataques, Trump busca una salida. Ha enviado refuerzos en forma de miles de soldados, que están de camino, como si amenazara con una operación terrestre en suelo iraní, lo que llevaría la guerra a una nueva fase más peligrosa e impredecible. Entretanto, Washington presiona a Teherán para que acepte un acuerdo que libere el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, que amenaza con causar una crisis energética de dimensiones históricas. Trump, como suele, amenaza con “desatar un infierno” sobre Irán si el régimen de los ayatolás no cede ante sus pretensiones.

“Ellos están suplicando llegar a un acuerdo. Están suplicando cerrar un trato”, ha manifestado desde el hotel Faena, uno de los más lujosos de Miami Beach, a escasos metros de la playa más famosa del mundo, y ante un millar de empresarios e inversores estadounidenses, saudíes y latinoamericanos.

El evento organizado por el Future Investment Initiative (FII), el think tank patrocinado por Arabia Saudí para buscar inversiones y aliados para sus proyectos. La organización está financiada por Public Investment Fund (PIF), el potente fondo soberano saudí dotado con los recursos procedentes del petróleo. Aramco, la mayor petrolera del mundo, obtuvo unos beneficios de 93.000 millones de dólares durante el año pasado. PIF es uno de los mayores fondos soberanos del mundo, con un patrimonio valorado en 1,15 billones de dólares. “Resultó que yo tenía razón al decir que estábamos negociando. Lo admitieron dos días después y, para compensar su declaración anterior, dijeron: ‘Les vamos a enviar 80 barcos cargados de petróleo”, agregó.

El presidente republicano amplió este jueves el plazo que dio a Teherán para que acepte sus condiciones. El mandatario decidió extender la fecha límite hasta el próximo 6 de abril, “a petición del Gobierno iraní”, anunció Trump a través de las redes sociales. “Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, el de Ormuz”, ha indicado Trump durante su discurso en Miami. “Disculpen. Qué error tan terrible”, ha dicho. “Las noticias falsas dirán: ‘Dijo por accidente...’ No. Yo no tengo accidentes”, ha bromeado.

Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha asegurado que confía en que la próxima semana se celebre una reunión entre Estados Unidos y la República Islámica para poner fin a la guerra. “Creemos que puede haber reuniones esta semana. Desde luego deseamos que así sea”, ha declarado esta mañana en el mismo foro en Miami que ha intervenido Trumo por la tarde, organizado por el fondo soberano saudí. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado, por su parte, que espera que la guerra concluya en “semanas, no meses”.

“Estamos aplastando los arsenales de armas de Irán, destruyendo sus fábricas de misiles y drones a niveles que nadie creyó posibles, y reduciendo a la nada su base industrial de defensa. Están 100% acabados”, ha insistido, mientras ha enumerado que el ejército estadounidense ha acabado con las fuerzas aéreas, las fuerzas navales y los líderes iraníes. “Su Líder Supremo ya no es supremo; está muerto. Su hijo está muerto o en muy mal estado, pues nadie ha vuelto a saber de él. Creo que su lema ahora es: “Simplemente sigan adelante”. Este es el único país donde nadie quiere ser el líder. No hay nadie que desee liderar Irán. Por favor, levanten la mano", ha manifestado burlándose del régimen de Teherán.

Trump ha alabado el apoyo que le han brindado para esta operación militar el resto de países del Golgo Pérsico. “Estamos muy decepcionados con la OTAN; no acudieron en nuestra ayuda. Siempre he dicho que la OTAN es una etiqueta de papel. Y siempre dije: nosotros ayudamos a la OTAN, pero ellos nunca nos ayudarán a nosotros. Y si alguna vez ocurriera algo grande, y no creo que suceda, pero si alguna vez ocurriera, les garantizo que ellos no estarían allí. Y aprendimos de eso. Cometieron un gran error: no estuvieron allí”, ha afirmado en un tono que ha sonado a adverntencia contra los países europeos. “Me decían ‘esta no es nuestra guerra. No tenemos nada que ver con esto’. Bueno, Ucrania no es nuestra guerra, pero los ayudamos”.

Estrecha relación con el reino saudí

La intervención de Trump en Miami está organizada por el fondo de inversión saudí. Trump no ha dudado en alabar al príncipe heredero Mohammed Bin Salman, conocido como MBS, “Es un hombre fantástico, un gran amigo mío y amigo de todos ustedes. Es un guerrero. No tuvo miedo de este país (Irán) del que, francamente, debería haber tenido miedo, porque son muy poderosos”.

El presidente neoyorquino, nacido en Queens, mantiene una extraordinaria relación con la familia real saudí, con la que su grupo empresarial ha realizado algunos negocios. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman, conocido como MBS, ha visitado la Casa Blanca y Trump le ha brindado un trato preferencial sobre otros presidentes y primeros ministros que le han visitado. Organizó una cena de gala a la que invitó a algunas de las personalidades empresariales y políticas más distinguidas de Estados Unidos. Trump también visitó Arabia el año pasado durante una gira por Oriente Próximo. Durante el viaje, el reino saudí anunció unas millonarias inversiones por 600.000 millones de dólares en Estados Unidos en centros de datos, acceso a minerales críticos y seguridad energética.

“Cuba es la siguiente”

El inquilino de la Casa Blanca ha presumido de la fortaleza del ejército estadounidense y ha descrito la operación militar llevada a cabo a principio de año para capturar al expresidente venezolano, Nicolás Maduro. En las últimas semanas están arreciando las críticas de algunas corrientes del grupo MAGA (Make America Great Again), el grupo que le apoya por las operaciones militares en el extranjero. El republicano ha justificado las intervenciones exteriores. En ese punto, ha advertido: “Cuba es el siguiente, por cierto”. Y acto seguido ha pedido medio en broma medio en serio: “Pero hagan como si no hubiera dicho eso. Hagan como si no lo hubiera dicho. Por favor, por favor, medios de comunicación: por favor, ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es el siguiente”.

Trump ha comparecido en el mismo foro que inauguró este pasado miércoles Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, con una intervención a distancia por videoconferencia en la que trató de seducir a los inversores para que regresen a su país. La mandataria venezolana garantizó seguridad jurídica con independencia de las “alternancias políticas”. Animó a las empresas extranjeras a invertir y destacó la mejora de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Trump ha preferido participar en este foro en lugar de mostrar su respaldo a la opositora venezolana María Corina Machado, que esta semana ha estado en Texas, en la mayor conferencia energética del mundo, CERAWeek, donde transmitió un mensaje similar a Rodríguez. Prometió seguridad a las empresas que confíen en su país siempre que, remarcó, se celebren unas elecciones “justas y libres”.

Escándalo por el voto a distancia

La intervención de Trump en Miami se produce en plena polémica por su voto por correo en las elecciones de Florida. El mandatario estadounidense lleva meses criticando el voto a distancia y asegurando que quiere acabar con él porque, según dice, es una fuente de fraude. De hecho, está impulsando una ley para obligar a los estadounidenses a identificarse en las votaciones, pero la ley también reduce las opciones para votar por correo postal. Preguntado ante la contradicción, dijo: “Puedo porque soy presidente de Estados Unidos. Y debido a que soy presidente de Estados Unidos, voté por correo en las elecciones que se celebraron en Florida porque sentí que debía estar aquí en lugar de estar disfrutando del hermoso sol”, dijo sin recordar que se encontraba en Florida a 15 minutos del colegio electoral.

El presidente se encuentra en un momento complicado de la legislatura. Con una valoración históricamente baja, según las encuestas, y a seis meses de las elecciones de mitad de mandato, donde se juega el resto de la legislatura. Su gabinete en la Casa Blanca está preocupado porque, si no lo remedian, podrían perder buena parte de su poder a partir del próximo noviembre, cuando se renuevan todos los asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El presidente ha desmentido que las encuestas reflejan una pérdida de apoyo y ha presentado un video manipulado con IA en el que aparece un programa de la cadena CNN en el que el presentador dice que Trump tiene un 100% de apoyo. Después de manipular las noticias, ha atacado las fake news. Hay quien pueda pensar que Trump viva en la contradicción.