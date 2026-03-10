Rueda de prensa de Pep Guardiola, en directo

Por quinta temporada consecutiva, Pep Guardiola regresa al Santiago Bernabéu. Ya sea con el Barcelona, el equipo que le catapultó al estrellato del fútbol mundial, con el Bayern de Múnich o ahora con el Manchester City, el técnico catalán se ha convertido por méritos propios en uno de los rivales más asiduos del Real Madrid en el gran escenario de la Liga de Campeones.

El catalán, en el banquillo citizen desde hace una década, no podrá contar este miércoles en la ida de los octavos de final (21.00, Movistar+) con Josko Gvardiol y un exmadridista, el croata Mateo Kovacic. Enfrente, Álvaro Arbeloa lo tiene algo más difícil, pues no podrá alinear a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrygo Goes, Dani Ceballos, David Alaba y Joan Martínez, todos ellos en la enfermería por diversas lesiones físicas.

El Manchester City llega a la cita de este miércoles en racha, pues no pierde desde el pasado 20 de enero, cuando cayó, precisamente en Champions, ante el Bodø/Glimt (3-1). Desde entonces, los de Guardiola registran nueve triunfos y dos empates, si bien es cierto que en la lucha por la Premier se encuentran a siete puntos del líder, el Arsenal de Mikel Arteta, aunque con un partido menos que los gunners (el que tienen que disputar ante el Crystal Palace).