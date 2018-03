Osorio perfila la plantilla de México para el Mundial de Rusia

Juan Carlos Osorio quiere exprimir cada minuto que pueda tener a sus jugadores. Para los partidos amistosos contra Islandia y Croacia ha decidido llamar a 28 futbolistas. El seleccionador ha dejado en claro que tiene una base y solo busca llenar algunos huecos para su nómina. Dos de ellos pelean por un sitio como contención en el centro del campo: Omar Govea y Jonathan González.

El viernes 23 de marzo, se enfrentarán a Islandia en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. El conjunto vikingo no podrá contar con su mediocampista Gylfi Sigurdsson luego de una lesión en la rodilla. Los deseos del seleccionador del Tri eran enfrentarse con rivales europeos clasificados. La Federación Mexicana logró amarrar ese partido y también uno contra Croacia en Arlington, Texas el martes 27.

En la portería, el entrenador ha abierto un lugar: el del tercer guardameta. Guillermo Ochoa y Jesús Corona se han mantenido como los dos más frecuentes. El regreso de una lesión de Alfredo Talavera le ha valido para estar en esta convocatoria y ha desplazado a Rodolfo Cota, quien fue suplente durante la Copa Confederaciones.

En la defensa empieza a sacar conclusiones: el central Oswaldo Alanís no ha podido estar a punto tras no realizar pretemporada con las Chivas, una de las consecuencias que generó el club por negarse a una mejora contractual. Los defensores estables son los que militan en Europa: Miguel Layún, Héctor Moreno, Diego Reyes y Carlos Salcedo. Pero ha dejado en claro que quiere tener a Néstor Araujo y a Jesús Gallardo en la nómina final. El líder de los futbolistas en México, Rafael Márquez, no fue requerido.

Govea, durante un partido con el Royal Excel Mouscron. P. Crochet PHOTONEWS VIA GETTY IMAGES

Osorio le ha dado su confianza a un recién recuperado Marco Fabián. El mediocampista del Eintracht de Fráncfort se sometió a una cirugía en la parte baja de la espalda en agosto del año pasado. El puesto de medio de contención será disputado por cuatro futbolistas: Omar Govea, Jorge Hernández, Jesús Molina y Jonathan González.

El caso de Omar Govea ha fascinado a Juan Carlos Osorio. Govea ha hecho su carrera en el fútbol portugués al ser fichado por el Oporto. Esta campaña debutó en Primera División con el Royal Excel Mouscron y se convirtió en el eje del combinado. Fue requerido en su seleccionado para un par de juegos contra Bélgica y Polonia. Fuentes cercanas al entrenador señalan que es una carta que este está dispuesta a soltar en la mesa pese a la inexperiencia del jugador.

En el ataque, el colombiano ha empezado a definir a sus preferidos. Jesús Tecatito Corona, Hirving Lozano, Carlos Vela, Jürgen Damm y Javier Aquino han sido los más frecuentes. Le ha dado una oportunidad a Rodolfo Pizarro para competirle el puesto a Giovani Dos Santos lesionado. Como delanteros fijos nadie mueve de la convocatoria a Javier Chicharito Hernández, Raúl Jiménez y a Oribe Peralta.

Después de los dos amistosos en Estados Unidos, los seleccionados mexicanos se volverán a encontrar el 28 de mayo cuando se enfrenten a Gales. El 2 de junio jugarán un partido en el estadio Azteca contra Escocia. La labor del entrenador de México está definida, según sus propias declaraciones a la prensa en Inglaterra. Una vez terminada su participación en el Mundial de Rusia se marchará. También lo hará el presidente de la Federación, Decio de María.

Convocatoria

Porteros: Guillermo Ochoa (Standard de Lieja), Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca)

Defensas: Héctor Moreno (Real Sociedad), Miguel Layún (Sevilla), Diego Reyes (Oporto), Néstor Araujo (Santos Laguna), Carlos Salcedo (Eintracht Fráncfort), Hugo Ayala (Tigres), Jesús Gallardo (Pumas)

Mediocampistas: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Oporto), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Javier Aquino (Tigres), Omar Govea (Royal Excel Mouscron), Jorge Hernández (Pachuca), Jesús Molina (Monterrey), Rodolfo Pizarro (Chivas), Marco Fabián (Eintracht de Fráncfort), Jonathan González (Monterrey) y Jürgen Damm (Tigres)

Delanteros: Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica), Jesús Manuel Corona (Oporto), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Oribe Peralta (América) y Carlos Vela (Los Ángeles FC)