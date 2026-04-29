El ICE se ensaña con la familia Soliman, marcada por los crímenes cometidos por el padre

No cometieron ningún delito, pero Hayam El Gamal y sus cinco hijos han sufrido en primera persona todos los desmanes de los que se acusa al Departamento de Seguridad Nacional en su campaña antinmigración. Después de pasar más de 10 meses encerrados, ostentan el récord del tiempo pasado durante el mandato de Donald Trump en el centro de detención de Dilley, en Texas, sobre el que pesan múltiples denuncias de mantener a los detenidos en condiciones inhumanas. El delito por el que fueron encerrados no lo cometieron ellos, sino el padre, del que El Gamal ya se ha divorciado.

Mohamed Soliman fue el autor de un atentado contra israelíes que se manifestaban en Boulder (Colorado) a favor de que se liberaran los rehenes mantenidos en Gaza. Lanzó bombas caseras contra ellos y una persona resultó muerta. Soliman está acusado de docenas de cargos, incluidos asesinato en primer grado y delitos de odio, y puede enfrentar la pena de muerte.

Como si de una broma pesada se tratara, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) dejó libres a El Gamal y sus hijos la semana pasada, obedeciendo una orden judicial, para, en menos de 48 horas, volverlos a detener cuando acudieron a una cita obligatoria con la agencia migratoria. Esta vez los subieron a un avión que su abogado cree que tenía como destino Egipto, su país de procedencia y del que huyeron hace más de tres años. Una petición urgente por parte de su defensa y una nueva orden judicial que la validó consiguieron que el avión cambiara de rumbo y pudieran regresar a su casa en Colorado.

Vista del centro de detención de Dilley, Texas, en 2019. Eric Gay (AP)

“Violaron una orden judicial que ya se había dictado, como en el caso de Kilmar Abrego García, solo que con cinco niños”, señaló a EL PAÍS por teléfono su abogado, Eric Lee, en referencia al caso del salvadoreño deportado por error y que fue detenido por el ICE tras haber sido liberado por un juez.

Este miércoles deben comparecer de nuevo en Denver ante el ICE con el miedo de que vuelvan a intentar expulsarlos. Los vecinos y profesores de los niños se han manifestado en numerosas ocasiones para lograr su libertad y el sábado, cuando fueron detenidos de nuevo, protestaron frente al ayuntamiento de Colorado Springs.

La pesadilla sin fin que arrastra esta familia comenzó en junio de 2025, cuando Soliman perpetró el ataque. Nada les hacía prever lo que les deparaba el destino. La familia y el propio acusado aseguran que no estaban al tanto de nada. “No creí que fuera posible que mi padre, callado y pacífico, pudiera haber hecho algo tan horrible hasta que vi el video. La persona en ese video podía parecer mi padre, pero no podía creer que fuera la persona que yo conocía”, declararía más tarde la hija mayor, Habiba, que se acababa de graduar de secundaria. El propio Soliman declaró que “nadie sabía de sus planes y que nunca habló con su esposa ni con su familia” sobre ellos. Su familia lo describió como una persona muy reservada que apenas se comunicaba con ellos.

La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en las redes sociales que el ICE había detenido a la esposa y a los hijos de Soliman. Habiba junto a sus cuatro hermanos (dos mellizos de 5 años, una niña de 9 y otro niño de 16 años) y su madre fueron llevados a un hotel mientras el FBI realizaba las investigaciones pertinentes, en las que colaboraron en todo lo que pudieron. Allí pasaron dos días “sin que supiéramos que serían los últimos que estaríamos en libertad en mucho tiempo”, diría más tarde la joven.

Mohamed Soliman, en su foto de fichaje policial, en Colorado, en junio de 2025. Boulder Police Department (via REUTERS)

Agentes del ICE sin identificación les dijeron que el hotel no era seguro y que los llevarían a otro hotel. En cambio, los encerraron en una celda donde pasaron ocho horas y les quitaron los teléfonos. De allí, les avisaron que los trasladarían a un agradable centro familiar para esperar su caso en los tribunales. En medio de la noche del 3 de junio llegaron a su destino: el centro de detención Dilley.

La Casa Blanca publicó en la plataforma X: “Seis pasajes de solo ida para la esposa y los cinco hijos de Mohamed. Última llamada de embarque, muy pronto”. Los abogados de El Gamal afirmaron en documentos judiciales que la familia llevaba casi tres años en Estados Unidos y que, por consiguiente, no cumplía los requisitos para ser deportada por la vía rápida, que solo se puede hacer para estancias inferiores a dos años. La familia llegó en agosto de 2022 y en septiembre solicitaron el asilo.

La pesadilla no había hecho más que comenzar. Los siguientes meses estuvieron marcados por el maltrato y la desesperación. En una conversación con EL PAÍS desde Dilley, Habiba contó que el trato era inhumano. Uno de sus hermanos mellizos, que entonces tenía cuatro años, tuvo una crisis de apendicitis y no le creyeron. Solo fue llevado a urgencias cuando, horas después de sufrir fuertes dolores, comenzó a vomitar. El mal estado de la comida, la falta de acceso a medicinas y el desprecio con el que los trataban la mayoría de los empleados, quejas comunes entre los detenidos, hicieron mella en la salud física y psicológica de la familia. Cuando creían que nada podía empeorar, Habiba fue separada de su familia en enero y llevada a otra sección del centro. La justificación oficial fue que había cumplido 18 años, pero Habiba los había cumplido hace meses, por lo que creyó que fue un castigo por haber hecho pública una carta en la que denunciaba su situación.

“Somos seis personas inocentes, incluidos dos mellizos de cinco años, atrapados en una pesadilla que nosotros no creamos y castigados por las acciones de nuestro padre”, escribió Habiba en la carta, difundida en redes sociales por su abogado. En ella contaba cómo, después de mudarse a Estados Unidos, trabajaron duro para adaptarse. “Como mucha gente, superamos esos retos e hicimos lo que pudimos para devolvérselo a la comunidad. Mi hermano y yo fuimos voluntarios en repartos comunitarios de comida y mi madre y yo enseñamos inglés a otros inmigrantes”, explicó. El ICE los mantuvo detenidos aunque las investigaciones del FBI no hallaron pruebas contra ellos.

En un comunicado emitido el sábado, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la familia estaba recibiendo el “pleno debido proceso” y calificó al magistrado que ordenó la liberación de la familia como un “juez activista” que está “liberando a la familia de este terrorista en las calles estadounidenses, OTRA VEZ”. “Confiamos en que los tribunales, en última instancia, nos darán la razón”, declaró Lauren Bis, subsecretaria interina del departamento, según Reuters. El comunicado no explicó por qué la familia fue detenida el sábado, tras el fallo emitido el jueves.

Lee, sin embargo, espera un desenlace distinto: “No vamos a parar hasta que estén libres de la amenaza de deportación de este Gobierno, que es ilegal”.