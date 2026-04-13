Pase reglamentado UNAM: requisitos, proceso y fechas clave para el ingreso a licenciatura en 2026

El pase reglamentado es un mecanismo de ingreso directo a licenciatura para estudiantes de nivel medio superior incorporado a la Universidad

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha anunciado las fechas y el procedimiento para acceder al pase reglamentado, un método de ingreso directo a licenciatura para los estudiantes de nivel medio superior incorporado a la institución. La convocatoria está dirigida al alumnado de la UNAM egresado de alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), sin necesidad de presentar examen de admisión.

El pase reglamentado se rige por disposiciones institucionales que determinan las condiciones de elegibilidad, el registro y la asignación de carrera. El objetivo es garantizar la continuidad académica de quienes han cursado el bachillerato dentro de la propia universidad. Así es como se puede acceder a este mecanismo, las fechas clave y los requisitos.

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Los requisitos del pase reglamentado

De acuerdo con la convocatoria oficial, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios académicos y administrativos para participar en el proceso de admisión por pase reglamentado.

Para ingresar a la UNAM, es necesario haber concluido el bachillerato en alguno de los sistemas de la UNAM (preparatorias o CCH), cumplir con la condición de alumno regular y finalizar los estudios dentro del tiempo establecido en el plan académico correspondiente.

Asimismo, es indispensable contar con un promedio mínimo de 7,0. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, también se establece que el alumnado debe haber cubierto totalmente el plan de estudios para poder ejercer el derecho al pase reglamentado.

Algunas licenciaturas de la UNAM requieren condiciones adicionales, como cursos propedéuticos o procesos internos de la facultad. Es necesario revisar las particularidades de cada carrera en: dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html.

¿Cómo es el proceso de registro?

El registro para el pase reglamentado de la UNAM se lleva a cabo en línea a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Los aspirantes deben ingresar al sistema con sus datos escolares, verificar su historial académico y seleccionar las opciones de carrera de su interés.

El sistema permite elegir distintas alternativas de carrera, las cuales serán consideradas en el proceso de asignación. Es importante completar cada etapa en los tiempos establecidos, ya que el incumplimiento de algún paso puede invalidar la participación en el proceso. La convocatoria completa se puede consultar aquí.

Las fechas clave del pase reglamentado 2026

La convocatoria del pase reglamentado 2026 fue publicada en marzo y el registro se realiza en línea hasta las 23.59 horas del 15 de abril (hora del centro de México), en el sitio primeringreso1.dgae.unam.mx/2026/sitios/PR/. Las fechas son determinadas por la UNAM y deben ser atendidas de manera puntual por los aspirantes.

El proceso de asignación de carrera en el pase reglamentado

El pase reglamentado es una vía de ingreso directa para los estudiantes de la ENP y el CCH, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos. Sin embargo, la asignación de carrera por este mecanismo no es automática.

El proceso depende de varios factores institucionales, como el promedio obtenido por el aspirante, la demanda de la licenciatura solicitada y el cupo disponible en cada plantel. Si bien es posible seleccionar varias opciones, la asignación final se realiza conforme a los criterios establecidos por la UNAM.

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