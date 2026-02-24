El Ministerio elaborará un Plan Director para la actuación integral en el Teatro Romano y el Castillo de Sagunt

El Ministerio de Cultura encargará la elaboración de un Plan Director para el Teatro Romano y el Castillo de Sagunt (Valencia), ambos de titularidad estatal, con el objetivo de “articular todas las acciones sobre este conjunto arqueológico, en coordinación con el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana”.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, tras una visita a ambos espacios, que ha realizado junto al alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la consejera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí.

El secretario de Estado ha destacado que “una vez finalizadas las obras de restauración del Castillo, el Ministerio de Cultura quiere dar un paso adelante en la protección y la conservación del patrimonio de Sagunto con un nuevo Plan Director que asegure una actuación integral en todo el yacimiento”.

El Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura (IPCE) pondrá en marcha la redacción de este nuevo plan integral de actuaciones en todo el conjunto, con el objetivo de diseñar una estrategia de conservación, accesibilidad, mantenimiento y gestión.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, el secretario de Cultura, Jordi Martí, y la consejera de Cultura, Carmen Ortí, este martes en el teatro romano. AYUNTAMIENTO SAGUNT (AYUNTAMIENTO SAGUNT)

El plan, detallan desde la administración central, permitirá coordinar a las administraciones implicadas, priorizar actuaciones y establecer criterios técnicos homogéneos que garanticen la protección y coherencia patrimonial del conjunto a largo plazo, además de ordenar de forma coherente todas las actuaciones.

La redacción se adjudicará a lo largo de 2026. Además, se va a promover la formación de un grupo de trabajo interadministrativo e interdisciplinar para la gestión del bien a propuesta del Ayuntamiento de Sagunto. La participación social y el conocimiento de las necesidades de la ciudad en colaboración con el consistorio serán incorporadas al Plan Director.

El IPCE llevó a cabo, entre 2023 y 2025, las obras de consolidación y restauración en el Castillo y el recinto arqueológico, en la zona del Palacio del Gobernador y la Plaza de Armas. La intervención, realizada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, han supuesto una inversión de 1.366.335,76 euros. El Ministerio de Cultura, con esta actuación, ha invertido en la conservación del conjunto fortificado más de 5,3 millones de euros desde el año 2000, en el que se redactó un primer plan director del monumento.

Además, el IPCE va a acometer “de forma inmediata” un segundo proyecto para completar y mejorar la implantación de los caminos cuyo trazado ha formado parte de la citada actuación. El objetivo es asegurar su estabilidad y mejorar la accesibilidad y la circulación de los visitantes. Los criterios que se van a seguir en este proyecto “han sido acordados con la Subdirección General de Patrimonio Cultural y Museos de la Generalitat Valenciana”, remarcan.

Por su parte, la consejera de Cultura, Carmen Ortí, ha reclamado una “mayor implicación económica” del Gobierno central para acometer las actuaciones pendientes en uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la Comunitat Valenciana.

Ortí ha subrayado que, desde el inicio de la legislatura, la Generalitat ha destinado más de 6 millones de euros al conjunto monumental de Sagunto, sumando inversiones ejecutadas y previstas, con el objetivo de garantizar su conservación, reforzar la seguridad y mantenimiento y mejorar su proyección cultural y turística.

En esta línea, ha asegurado que la Generalitat tiene previsto invertir otros dos millones de euros más, con lo que la inversión alcanzará la cifra de unos 8 millones de euros. La máxima representante autonómica de Cultura ha resaltado que lo más importante que ha podido constatar en la visita es que “hay muchas actuaciones que más que un diseño de un plan a largo plazo, necesitan también una intervención de urgencia”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad del nuevo Plan Director para “actualizar la hoja de ruta de intervención” en el Castillo y el Teatro Romano, así como la suscripción de un nuevo convenio de colaboración interadministrativo que contemple la participación económica del Ayuntamiento saguntino. La consejera ha recordado que “la estrategia del Consell combina la preservación patrimonial con la puesta en valor cultural del enclave”.

Entre las actuaciones realizadas, destacan los 2,8 millones de euros destinados a contratos plurianuales para oferta didáctica y cultural, así como al refuerzo de la seguridad y vigilancia en el Teatro Romano, el Castillo y el Museo Arqueológico.

Asimismo, se han invertido más de 180.000 euros en el Teatro Romano para reparaciones estructurales, mejora de accesos, modernización de instalaciones y sustitución de antiguas infraestructuras eléctricas. En el ámbito museístico, está proyectada una intervención cercana a los 300.000 euros para la rehabilitación y modernización del Museo Arqueológico, actualmente pendiente de licencia municipal.

La Generalitat también ha actuado ante situaciones de emergencia, adoptando medidas urgentes para reabrir una planta del museo afectada por las lluvias y acometiendo la reparación de la cubierta de la Nave de Talleres del Puerto de Sagunto, con una inversión de 541.000 euros. Igualmente, se encuentra en tramitación un contrato de 2,56 millones de euros para el mantenimiento integral del Teatro Romano, el Castillo, el Museo Arqueológico y la Nave de Talleres, así como nuevas intervenciones previstas durante la legislatura, entre ellas la adecuación del Centro de Visitantes del Castillo, actuaciones en la cubierta y climatización del museo, y el futuro proyecto del Museo Militar.

Pese a este esfuerzo inversor, la consellera ha remarcado que “queda mucho trabajo por hacer” y ha reiterado que, dado que el conjunto es de titularidad estatal, resulta “imprescindible una mayor corresponsabilidad financiera por parte del Ministerio de Cultura para garantizar su adecuada conservación y su plena puesta en valor como referente patrimonial, cultural y turístico”.

Desde el Ayuntamiento, presidido por el PSPV-PSOE, han hecho notar que tanto el consistorio como asociaciones y la ciudadanía “llevan mucho tiempo pidiendo máxima colaboración entre administraciones cuando se trata de cuidar y potenciar nuestro patrimonio histórico e industrial”. “

“Por eso es una buena noticia que por primera vez tengamos una visita conjunta de Gobierno de España, Generalitat y Ayuntamiento que permita remarcar la riqueza de nuestra herencia cultural, pero también los múltiples déficits que arrastramos”, ha señalado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

En opinión del primer edil, “es un punto de inflexión para establecer una estrategia compartida entre administraciones, para marcar objetivos y entrar en una nueva dinámica de trabajo que garantice más recursos y mayor agilidad”. Fue precisamente en la sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre de 2025 cuando se aprobó una moción presentada por PSOE, PP, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Podem, con la colaboración de las entidades culturales y patrimonialistas del municipio, en la que se instaba a las administraciones competentes a crear un organismo de gestión integral del patrimonio histórico y monumental de Sagunt.