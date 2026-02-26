Análisis visual del documento de “planificación del golpe”

De los más de 150 documentos desclasificados sobre el 23-F hay uno que destaca por su contenido, pero también por lo vistoso del esquema que lo encabeza. Es una “panorámica de las operaciones en marcha”, fechado tres meses antes de la asonada militar y que presenta un resumen manuscrito en el que un autor anónimo desgrana las operaciones de golpe de Estado en marcha en la España de 1980. El siguiente es un análisis visual del documento, anotado por EL PAÍS.

El documento ha sido publicado en bruto como originario de la Guardia Civil y con el título “Documentación con una presunta planificación del golpe, manuscrita (1980)”. Parece corresponderse, dado su contenido, con uno cuya procedencia siempre se había atribuido al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el entonces servicio secreto español. Otro documento también desclasificado este miércoles, y también manuscrito, parece indicar que esta “Panorámica” se halló en el domicilio del Teniente Coronel José Crespo Cuspinera, probablemente tras su detención en 1982.

Las primeras siete páginas del documento desgranan la viabilidad que, según el autor, tienen los planes militares y civiles que estaban más o menos en marcha en los meses previos al golpe del 23 de febrero de 1981. Los “expontáneos” reunidos por el guardia civil Antonio Tejero, el aparentemente menos sofisticado de los tres planes militares descritos era sin embargo la que se tenía por la más probable desde tres meses antes de su ejecución.

A partir de la página ocho hay un cambio perceptible en el documento. En esa página se hace referencia al 23-F, de manera que sería posterior al golpe de Estado fallido. El documento en el que aparece es un comentario del autor sobre un panfleto que trata el plan tras el 23-F, otro de los archivos que fue encontrado en el domicilio del militar Crespo Cuspinera, según una lista también desclasificada este miércoles.

En la página nueve, bajo el nombre “Cortina (el militar), fecha entre el 23-F y 24-J 1981”, el documento refiere que lo más urgente es tomar conciencia de que “se ha puesto en marcha otra operación militar de incalculables consecuencias con González del Yerro y el aparato de Cortina”. En esta operación estarían implicados, según el archivo, Jesús González del Yerro, el primer capitán general que llamó al rey para ponerse a sus órdenes el 23-F, y José Luis Cortina Prieto, comandante de Infantería y jefe de la agrupación operativa de misiones especiales del Cesid, el servicio de inteligencia. El archivo ofrece además un detalle exhaustivo de la que denomina Operación Halcón, que tiene como fecha tope de ejecución las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. En concreto, fija el día 27, coincidiendo con la jornada de reflexión, como “el más aconsejable”, porque los líderes políticos estarían en sus domicilios.

A continuación se muestran algunas del resto de páginas que componen el documento, anotadas por EL PAÍS.