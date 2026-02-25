Marcelo Gallardo se despide de River Plate tras un segundo ciclo deslucido

Luego de una racha de derrotas, el entrenador más exitoso en la historia del club argentino dirige su último partido este jueves en el Estadio Monumental al renunciar a su cargo

El 13 de octubre de 2022, Marcelo Gallardo anunciaba su salida del club argentino River Plate luego de un largo ciclo como entrenador, que cerró con 14 títulos en su haber y el recuerdo indeleble de una noche mágica: ganar la Copa Libertadores a Boca Juniors, su máximo rival, en Madrid. En ese momento, el entrenador se retiró envuelto en gloria, pero menos de dos años después se arriesgó a opacar el lustre de su estatua y le dio el gusto a los millones de hinchas riverplatenses: volvió. Ahora, tras un paso más corto y mucho menos exitoso frente a la dirección técnica, Gallardo dice de nuevo adiós.

El técnico resolvió su salida luego de lo que significó la derrota ante Vélez por 1-0, en la sexta fecha del torneo argentino. Con un partido frente a Banfield este jueves en el Estadio Monumental, le pondrá fin a una segunda gestión que comenzó el 5 de agosto de 2024, en la que no ganó títulos y acumuló 12 derrotas en las últimas 20 fechas. “Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos”, dijo en un video en el que comunicó su decisión.

Marcelo Gallardo durante un partido en Buenos Aires, el 22 de febrero. Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

El Muñeco Gallardo nació en 1976 en un barrio humilde del conurbano bonaerense y se formó en las divisiones inferiores de River, donde debutó como jugador de la primera a los 17 años. Tuvo tres etapas como jugador en ese club (1993-1999, 2003-2007 y 2009-2010), que intercaló con pasos por el Mónaco y el PSG franceses, el DC United estadounidense y, finalmente, el Club Nacional de Uruguay, donde se retiró en 2011. Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde festejó seis ligas locales y dos copas internacionales.

Si ya era querido como jugador, la afición lo elevaría al pedestal de los ídolos como DT. Asumió en 2014, después de haber dirigido y sacado campeón al Nacional uruguayo. River se estaba comenzando a recuperar —con Ramón Díaz había obtenido la liga local—, después de haber sufrido el descenso de categoría en 2011. En su primer semestre, el equipo del Muñeco deslumbró con su juego ofensivo, un rasgo distintivo del entrenador, y ganó la Copa Sudamericana, tras eliminar a Boca en semifinales. También eliminaría al equipo azul y amarillo en la Libertadores 2015, otra copa que el DT llevaría a las vitrinas del Monumental. Hacía casi dos décadas que River no obtenía ese trofeo: la última había sido en 1996, justamente con Gallardo en el plantel.

Los superclásicos con Boca terminarían de sellar el destino del entrenador en 2018. Ese año, su River no solo se impuso en la histórica final de la Libertadores disputada en el campo del Real Madrid, tras los incidentes en Buenos Aires. Meses antes ya le había ganado otra final al rival de siempre, la de la Supercopa Argentina.

Marcelo Gallardo junto a los jugadores del River Plate, en agosto de 2025. Marcelo Endelli (Getty Images)

El primer ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador duró ocho años y medio, entre junio de 2014 y diciembre de 2022. Disputó un total de 424 partidos oficiales, con 227 triunfos, 112 empates y 85 derrotas, con 750 goles a favor y 361 en contra. Se convirtió en el DT récord del club al conseguir 14 títulos. Siete de ellos fueron en competencias internacionales, un ámbito en el que River estaba en deuda desde los años 60 del siglo pasado, cuando nació la Copa Libertadores de América.

En contraste, con Gallardo como entrenador, River falló en donde había sido históricamente fuerte. En esos ocho años y medio, solo pudo ganar una liga local, en 2021. En ese sentido, el DT se erigió como una suerte de antítesis de Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que ha probado su efectividad en competencias largas y por puntos, casi tanto como sus flaquezas en duelos de eliminación directa, la principal fortaleza de Gallardo.

Marcelo Gallardo en Buenos Aires, en agosto de 2024. Marcelo Endelli (Getty Images)

Gallardo supo dejar su huella también como líder espiritual, mostrando capacidad para reinventarse y apelar al coraje en condiciones adversas. En Núñez todavía se recuerda la frase con que arengó a los hinchas antes de la consagración sudamericana en 2018: “Que la gente crea porque tiene con qué creer”.

Su segundo ciclo como entrenador no replicó el primer tiempo glorioso y estuvo signado por tropiezos y la llegada de muchos refuerzos que no rindieron como se esperaba y por los que el club gastó más de 80 millones de dólares. En su mensaje de despedida, Gallardo agradeció a “la gente por su amor incondicional”, a su cuerpo técnico y a la “institución”, pero evadió mencionar al plantel de jugadores.

Este jueves, en un partido frente a Banfield, se despedirá de un club del que nunca ha estado alejado por más de cuatro años desde el inicio de su carrera deportiva. El Monumental volverá a ovacionar a un hombre que, hasta ahora, siempre se ha ido para regresar.