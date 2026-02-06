Abascal: “Hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha escalado un peldaño más en su enfrentamiento con la jerarquía de la Iglesia católica. En declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, donde participaba en la campaña para las elecciones de este domingo en Aragón, Abascal ha asegurado este viernes que hay “obispos, una minoría probablemente, que están haciendo negocio con la inmigración”.

Aunque no ha especificado a qué obispos se refería ni en qué consiste su negocio, ha mencionado “los intereses de las ONG que funcionan con dinero público, algunas de ellas de la Iglesia”; en alusión a Cáritas, la organización que canaliza la acción social de la Iglesia católica. Vox tacha a todas las asociaciones que prestan asistencia humanitaria a los extranjeros en situación de necesidad de “cómplices” de la inmigración ilegal y las mete en el mismo saco que las mafias que trafican con inmigrantes. Una de las exigencias que el grupo ultra ha puesto al PP para apoyar sus gobiernos autonómicos es precisamente que supriman las ayudas públicas a las organizaciones sociales que auxilian a inmigrantes.

El motivo del último choque entre Vox y la jerarquía católica es la regularización de más de medio millón de extranjeros en situación irregular. Las organizaciones vinculadas a la Iglesia católica estuvieron entre las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso con más de 600.000 firmas, cuya tramitación apoyó el Grupo Popular en abril de 2024; y la cúpula eclesial ha aplaudido el proceso de regularización masiva pactado por el Gobierno con Podemos. El propio presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, expresó en las redes sociales su alegría por una medida que calificó como un “reconocimiento de la dignidad humana” y “una oportunidad de colaborar en el bien común”.

La posición de la Iglesia ha incrementado el aislamiento de Vox, que ha emprendido una feroz campaña contra la regularización, que presenta como un paso más en una supuesta “invasión islamista” que busca “la sustitución del pueblo español” por inmigrantes musulmanes. Precisamente, Abascal ha cargado contra la jerarquía cuando un periodista le ha recordado que la regularización responde a una petición de la Iglesia y de los empresarios. “Él [Pedro Sánchez] puede hacer lo que quiera, puede responder a los intereses de las ONG financiadas con dinero público, alguna de ellas de la Iglesia, puede defender la posición de esos obispos, una minoría probablemente, que están haciendo negocio con la inmigración o los intereses de las mafias del tráfico de personas en el Mediterráneo, yo voy a defender los intereses del pueblo español”, ha zanjado.

Aunque Abascal no disimulaba sus discrepancias con el papa Francisco, durante mucho tiempo evitó el choque frontal con la Iglesia, consciente de que la mayor parte de su electorado se declara católico. Sin embargo, el acuerdo con el Gobierno para resignificar el Valle Cuelgamuros, eliminando vestigios de la dictadura, pero manteniendo el culto en la basílica, hizo saltar chispas. El choque abierto llegó cuando la Iglesia salió en defensa del derecho a la libertad religiosa de la comunidad musulmana de Torre Pacheco, (Murcia), después de que el ayuntamiento del PP aprobara una iniciativa de Vox para prohibir la celebración de la fiesta del cordero en el polideportivo municipal.

“La verdad es que estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica”, declaró en agosto pasado Abascal a un canal de Youtube de extrema derecha. “No es solo su posición en materia de inmigración o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno. De las políticas de género se habla poquito, del derecho a la vida de los no nacidos, de los ancianos al final de su vida”, prosiguió. “No sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere esta debilidad o este silencio a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayuda a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas [los inmigrantes] sino también al sostenimiento de estructuras” eclesiales. “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero asisto perplejo a estas posiciones”, concluyó.

Abascal recibió una contundente respuesta del secretario general de la CEE, César García Magán. “Algunos de esos supuestos herederos ideológicos [de quienes defendieron a la Iglesia en el primer tercio del siglo XX] son los que hoy lanzan eslóganes que jamás se tendrían que volver a oír en la historia de España y, mucho menos, pronunciados por sedicentes católicos”, advirtió, sin identificar de quiénes hablaba. Más adelante aclaró que tan “barbaridad teológica” es estar con Jesucristo pero no con la Iglesia, como afirmar a la Iglesia y negar a los obispos.

El líder de Vox ha concluido su campaña electoral con duros ataques contra el PP, al que ha acusado de practicar la “guerra sucia” y la “corrupción”. “El Partido Popular no quiere que se hable de su estafa política. No es capaz de explicarlo, por qué es el partido de los mil discursos, por qué dice cosas distintas en Murcia y en Aragón, en Bruselas y en España”, ha subrayado. “Como no puede hacerlo, se lanza a la guerra sucia y a esparcir mensajes ridículos contra Vox para que no se hable de su estafa y para que no se hable de su corrupción reciente en Almería, en Alicante y la que ahora parece se está investigando también y afecta a supuestos contratos que ha recibido la señora del señor Guitarte”. Aludía el líder de Vox a la detención en noviembre pasado del presidente de la diputación de Almería del PP; al escándalo por la la adjudicación a cargos del PP de viviendas sociales en la Playa de San Juan (Alicante) y a la adjudicación de contratos del Gobierno de Aragón a una empresa de la esposa del líder de Teruel Existe. Pese a ello, ha asegurado que sigue con “la mano tendida” al PP. Eso sí, ha advertido que condicionará su apoyo al candidato popular, Jorge Azcón, a que haya un “cambio radical”