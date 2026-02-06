PP y Vox se enfrentan a cara de perro al final de la campaña aragonesa

El PP y Vox llegan a las elecciones de este domingo en Aragón a cara de perro, con descalificaciones mutuas y acusaciones de guerra sucia y corrupción, aunque sin descartar que acaben pactando si el resultado de las urnas evidencia que se siguen necesitando para gobernar. El detonante de la última escalada de tensión ha sido la publicación en el diario Abc de unos audios de 2024 en los que dirigentes aragoneses de Vox critican con crudeza la orden de Santiago Abascal de abandonar los gobiernos autonómicos que desde un año antes compartía con el PP. En ellos se escucha a Ana Pilar González del Cacho, la jefa de Gabinete del entonces vicepresidente regional y actual candidato de Vox, Alejando Nolasco, afirmar: “Menudo conocimiento de España tiene Abascal… No tiene ni puta idea, es un puto basto”.

El líder de Vox ha restado importancia “a la publicación de audios antiguos” cuya difusión atribuye al “nerviosismo brutal” del PP. Abascal cree que la filtración de estas grabaciones responde a una estrategia de la calle Génova, sede nacional de los populares, que las ha difundido a través de sus “terminales mediáticas”. Se trata, en su opinión, de una estrategia dirigida a frenar el ascenso de Vox en las encuestas aragonesas, que repite el mismo esquema de la campaña electoral extremeña, cuando se filtraron audios que evidenciaban el enfrentamiento interno en Revuelta, la marca juvenil de la formación ultra.

“El Partido Popular no quiere que se hable de su estafa política. No es capaz de explicar, y está por aquí el señor [Alberto Núñez] Feijóo estos días y debería explicarlo, por qué es el partido de los mil discursos, por qué dice cosas distintas en Murcia y en Aragón, en Bruselas y en España, y eso es lo que tendrían que explicar”, respondía Abascal este jueves en Teruel. “Como no pueden hacerlo, se lanzan a la guerra sucia y a esparcir mensajes ridículos contra Vox para que no se hable de su estafa y para que no se hable de su corrupción reciente en Almería, en Alicante y la que ahora parece se está investigando también y afecta a supuestos contratos que ha recibido la señora del señor Guitarte”. Aludía el líder de Vox en sus declaraciones a la prensa a la detención en noviembre pasado del presidente de la diputación de Almería y dirigente provincial del PP; al escándalo provocado por la adjudicación a cargos del PP de viviendas sociales construidas sobre suelo municipal en la Playa de San Juan (Alicante) y a la adjudicación de contratos del Gobierno de Aragón a una empresa de la esposa del líder de Teruel Existe.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el PP ha contestado a Abascal: “Hasta aquí hemos llegado. No es Génova quien llama inútil o puto basto al presidente nacional de Vox. Quien critica a Santiago Abascal es gente de su partido a la que aún hoy tiene en nómina. Que no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido en el PP. Que despida a quien le insulta o que se calle, pero que no responsabilice a un partido que no ha utilizado nunca los líos internos de Vox para hacer política. Ya está bien”.

También a través de las redes sociales y desde su cuenta oficial, Vox ha respondido al PP: “Pero si no sabéis hacer otra cosa que guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE. Si tenéis un presidente que llegó por las guerras sucias que lleváis a la prensa. Si seguís en eso, y en cada planta de Génova se filtran noticias contra líderes regionales o contra otras plantas. Si no os habéis deshecho de la mafia de Kitchen. Si tenéis tantos casos de corrupción en los tribunales como el PSOE. Si votáis en Europa juntos la invasión, el fanatismo verde y la basura de género. Pues todo eso se va a terminar. Y si no queréis, pactad con el PSOE, que es lo que os pide el cuerpo y la poltrona. Porque sois lo mismo”.

Pese a este intercambio de reproches, la sangre no ha llegado al río y ninguno de los dos partidos de la derecha descarta pactar de nuevo para gobernar en Aragón. Abascal, que ha vaticinado un “resultado histórico” para Vox este domingo, ha asegurado que sigue con “la mano tendida” al PP. Eso sí, ha advertido que condicionará su apoyo al presidente regional y candidato popular, Jorge Azcón, a que haya un “cambio radical”. Tras reivindicar su decisión de salir de los gobiernos de coalición con el PP, ha añadido: “No vamos a volver a los gobiernos [autonómicos] para no cambiar las cosas, Si se vuelve a los gobiernos, y si se llega a un acuerdo del tipo que sea, va a ser para un cambio radical en política migratoria, en políticas para el campo, en políticas de impuestos y con un recorte radical del gasto político”, ha advertido.