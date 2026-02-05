El PP torpedea ahora el pacto con Page para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha por la presión de Vox

El presidente del PP de Castilla La-Mancha, Paco Núñez; el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar; en el Congreso de los Diputados, el 11 de noviembre de 2025.

El Partido Popular ha frenado el acuerdo para la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Una decisión que ha tomado ahora y después de haber pactado, tanto en las Cortes regionales como luego en el Congreso, con el PSOE de la comunidad, pilotado por su presidente, Emiliano García-Page. La norma fue aprobada en junio pasado en Toledo, tras más de dos años de negociación entre las distintas fuerzas políticas, y enviada luego a la Cámara baja para su ratificación, donde pasó el primer examen por mayoría absoluta en pleno en noviembre. La ley seguía su recorrido y se encontraba en fase de comisión. Pero el grupo parlamentario de Alberto Núñez Feijóo ha planteado este miércoles una enmienda al texto: quiere cambiar el artículo por el cual se aumenta el número de escaños de 33 diputados autonómicos a 55 y dejar la cifra tal como estaba. Lo hacen, según alegan fuentes populares de Castilla-La Mancha, para frenar “el bulo” esparcido por Vox.

Esa falsa información a la que se refiere el Partido Popular son las acusaciones esgrimidas por la formación de Santiago Abascal. Vox ha cargado en Castilla-La Mancha contra PSOE y PP por el acuerdo sellado entre el “bipartidismo”. Pero también ha arremetido contra Page y Paco Núñez, líder de los populares en la comunidad, por ese crecimiento en el número de diputados. La subida del tono de los ultras por este asunto ha provocado que el grupo de Feijóo plantee ahora esa enmienda. “Queremos cortar la sangría de esos bulos”, explican fuentes del PP autonómico. En el equipo de Page desdeñan las “excusas”. “Lo que realmente no quieren es un acuerdo con el PSOE”, señalan fuentes de su entorno.

En octubre de 2024, el PP ya registró en las Cortes regionales la enmienda para no aumentar el número de escaños. Esa enmienda no prosperó y, sin embargo, votaron a favor de la reforma en junio pasado aunque no había sido incorporada. También dieron luz verde al texto en el primer debate posterior en el Congreso sin ella en lo que supuso un inusual acuerdo entre socialistas y populares. La enmienda tendrá que ser debatida ahora. En caso de no prosperar, fuentes del PP de Castilla-La Mancha no aclaran cuál será el sentido de su voto en su debate final en el Congreso.

Norma que data de 1982

La modificación de la norma, que data de 1982, logró un respaldo holgado en el debate de totalidad en noviembre en el Congreso con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. Vox y UPN rechazaron la propuesta. La reforma del estatuto recoge varias cuestiones: aumentará el número máximo de diputados del Parlamento autonómico, que en la actualidad es de 33 escaños, a un máximo de 55 diputados y blinda los servicios públicos e incorpora la estrategia de lucha contra la despoblación. El nuevo articulado, además de reforzar “los derechos sociales”, “la garantía de la igualdad de las personas y los territorios” o “la atención a las necesidades específicas de los más vulnerables”, también limita los aforamientos de los diputados regionales y del Consejo de Gobierno e introduce la figura del decreto ley.

Después de una negociación que había durado más de dos años, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por mayoría absoluta el 2 de junio de 2025 la reforma de su estatuto de autonomía. El texto contó con el sí del PP y del PSOE y con la abstención de Vox. Desde su aprobación en 1982, el estatuto castellanomanchego ha pasado por cuatro reformas, la última en 2014, bajo el mandato de la popular María Dolores de Cospedal.