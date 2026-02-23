La denunciante del exjefe de la Policía pide al juez la “plena reserva” de los audios, llamadas y mensajes aportados

La inspectora que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por presunta agresión sexual ha pedido al juez que acuerde la “plena reserva y salvaguarda” de los audios, del listado de llamadas y de los pantallazos de los mensajes que ha aportado al procedimiento. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado de la mujer, Jorge Piedrafita, solicita que el material entregado pueda ser “únicamente” consultado “bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad” de la denunciante.

La petición del letrado tiene lugar después de que el pasado viernes el titular de la plaza número 8 de la sección de violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Madrid le reclamara que entregase la “prueba” que había asegurado que tenía cuando presentó la querella contra González, conocido como Jota dentro de la Policía. La denunciante ya ha aportado los audios que hizo y que incluyó en el relato de su querella, así como un “listado” de las llamadas que recibió por parte del exmando, y los “pantallazos de los mensajes” que éste le envió a través de WhatsApp —que también recoge en la querella—.

El abogado insiste en su escrito, como hiciera ya en diferentes entrevistas a medios de comunicación, en que desde que se admitió a trámite la querella “se ha filtrado” su contenido y los datos personales de la denunciante. Recuerda, de hecho, que el Ministerio del Interior ha puesto protección a la agente para “garantizar su seguridad”. La medida fue adoptada el pasado jueves por la subdirectora de Recursos Humanos, la comisaria Gemma Barroso, quien ha asumido tras el cese de González las funciones de DAO de manera interina y que era, precisamente, la jefa directa de la víctima cuando esta pidió la baja en julio pasado.

El juez tiene ahora pendiente resolver si atiende o no a la petición del abogado. De momento, ha admitido a trámite la querella y fijó para el 17 de marzo la declaración como querellado del exjefe de la Policía. La mujer atribuye a González delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

Según el relato que expone el abogado en la querella, la agente —que había mantenido una relación afectiva con el DAO— fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde González la agredió sexualmente. La inspectora asegura que los hechos tuvieron lugar el 23 de abril de 2025 y que desde entonces vivió una “campaña de acoso” y de “presión” para que no denunciara en la que participó supuestamente el comisario Óscar San Juan —entonces asesor de González— para “ofrecerle” el destino laboral que quisiera “a cambio de su silencio”. Desde julio, la mujer se encuentra de baja laboral.

Fue el pasado 17 de febrero, a las seis de la tarde, cuando en el Ministerio del Interior se enteraron de la existencia de dicha querella. Media hora después, la noticia llegó a los medios de comunicación. Y la dimisión no tardó en llegar. Desde entonces, el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que no tuvo conocimiento previo de los hechos denunciados. El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha respaldado la labor del Ministerio y ha asegurado que se ha actuado con “empatía” hacia la víctima. El PP ha pedido la dimisión de Marlaska y él ha contestado que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida.

