El abogado de la denunciante del exjefe de la Policía asegura que aportará este viernes al juez audios y conversaciones

El abogado de la agente que ha denunciado al ex director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, ha asegurado que aportará este viernes al juzgado, de forma telemática, tres audios —uno grabado en el momento de la violación denunciada— y listados de llamadas y conversaciones que demostrarían la agresión sexual y las coacciones posteriores. En declaraciones a Efe, el letrado Jorge Piedrafita ha manifestado que entregará “toda la prueba” que menciona en la querella y que le ha reclamado el juez.

El letrado confía en que con estas pruebas se avance en la investigación contra González y contra cualquier otra persona implicada “por acción o por omisión”, incluido “quien haya intentado taparlo”. “Se actuará contra todos, caiga quien caiga”, ha asegurado.

La existencia de la querella contra González trascendió el pasado martes en los medios de comunicación, media hora después de que se enteraran en el Ministerio del Interior. Ese mismo día dimitió el exjefe de la Policía, conocido como Jota dentro del cuerpo. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido que no tuvo conocimiento previo de los hechos denunciados. El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha respaldado la labor del ministerio y ha asegurado que se ha actuado con “empatía” hacia la víctima. El PP ha pedido la dimisión del ministro y él ha contestado que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida.

En la querella, que ya ha sido admitida a trámite en un juzgado madrileño, se detalla el contenido de las conversaciones que ahora se aportarán al procedimiento. Según el abogado, en una de esas grabaciones participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del González que, al igual que el primero, ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

Este viernes, el abogado de la denunciante también se ha pronunciado en La Sexta sobre el caso judicial. Tras escuchar las declaraciones de González en OkDiario, en las que este manifiesta que es “inocente”, el letrado se ha limitado a señalar que el exjefe de la Policía “ejerce el derecho a mentir que tiene todo investigado”. Sobre las grabaciones, Piedrafita ha aseverado que “están protegidas”. Y ha insistido en que en los audios queda claro que no hay consentimiento: “El no es nítido y claro”.

Como ya hiciera en otras entrevistas en los últimos tres días, el letrado ha reiterado que la denunciante ha sufrido “una cacería para hacerle daño y desacreditarla”, con publicaciones referidas a su vida personal. Según ha defendido, la mayoría son “falsedades o medias verdades”.

De igual forma, Piedrafita ha confirmado a Efe que el jueves la denunciante se reunió con la comisaria principal Gemma Barroso, quien ha asumido el cargo de jefa de la Policía en funciones tras la dimisión de González. Y ha señalado que ya cuenta con protección de escoltas 24 horas. Sobre este extremo, ha insistido en que es necesario porque “se ha filtrado su identidad” y ella quiere proteger su integridad y la de su familia.

El letrado ha explicado que tiene “sospechas” de que hay más mujeres en su situación, aunque sin nombres ni apellidos, ya que “el modus operandi estaba muy estudiado, engrasado para ejecutarlo” y es algo que se comenta. Ante esta posibilidad, anima a cualquier perjudicada a denunciarlo para “acabar con la impunidad”.