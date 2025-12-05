Los empresarios de Estados Unidos acusan al fisco mexicano de prácticas “abusivas”, en la antesala de la revisión del TMEC

En medio de las consultas públicas por la próxima revisión del acuerdo comercial, el empresariado estadounidense advierte de que los cambios en el sistema judicial de México ponen en riesgo sus inversiones

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha cargado contra el fisco mexicano, en la antesala de la revisión del TMEC, el acuerdo comercial más importante de Norteamérica. Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la principal organización de la iniciativa privada en Estados Unidos, aseguró que las empresas estadounidenses de todos los sectores están cada vez más expuestas a “las prácticas coercitivas y abusivas” por parte de la autoridad fiscal mexicana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El empresario añadió que las recientes reformas constitucionales del país latinoamericano suponen importantes obstáculos a la independencia judicial y la autonomía regulatoria, además de amenazar con socavar la transparencia, la imparcialidad y la protección de los inversionistas estadounidenses.

El organismo empresarial aseguró que el deterioro del clima de inversión en cualquiera de los tres países de la región perjudica la seguridad económica de América del Norte y socava el TMEC. El empresario estadounidense defendió ante los funcionarios de la Administración Trump la pervivencia del TMEC más allá del 2026, debido a que, bajo el amparo de este acuerdo, se han sostenido más de 13 millones de empleos en Estados Unidos. “Canadá y México son los principales destinos de exportación de más de 100.000 pequeñas y medianas empresas estadounidenses, que se benefician de las disposiciones pioneras del TMEC, dirigidas específicamente a las pymes, que son el principal motor de empleo en nuestra economía”, expuso.

Con estos argumentos, los miembros de la Cámara de Comercio de EE UU apoyan firmemente el TMEC. De cara a la revisión más profunda que tendrá el acuerdo en julio de 2026, Herrington denunció que los tres países firmantes, incluso Estados Unidos, han incumplido algunas de las premisas del acuerdo comercial. “México no cumple con sus obligaciones en áreas como la agricultura, comercio digital, energía, servicios financieros, contratación pública, propiedad intelectual, competencia del espectro y facilitación del comercio”, acusó.

En el caso de Canadá, el empresario estadounidense señaló que su vecino país del Norte falla en el acceso al mercado de productos lácteos, la protección de la propiedad intelectual, la atención médica y el comercio digital. Puertas adentro, el empresario también advierte de que la política arancelaria de Trump contra sus socios norteamericanos “viola el compromiso fundamental del TMEC de mantener un comercio libre de aranceles en América del Norte” y, por ello, solicita que se eliminen todas las tarifas de la sección 232 para los productos de Canadá y México. “Hacerlo marcaría un avance positivo para mitigar el aumento de los costos de energía, transporte y construcción en Estados Unidos, sin poner en peligro la seguridad nacional”, abundó.

Herrington pidió al gobierno estadounidense que brinde confianza y certeza a los inversionistas a través de una revisión transparente, rápida y ordenada con sus contrapartes canadienses y mexicanas. “Solicitamos al gobierno que mantenga y fortalezca las normas trilaterales del TMEC, que han sido fundamentales para impulsar el empleo en Estados Unidos y mejorar la competitividad global de nuestras industrias”, zanjó.

La próxima revisión del acuerdo comercial, en julio de 2026, supone uno de los mayores retos para la integración comercial de Norteamérica. El acuerdo está al filo de su pervivencia tras las declaraciones del presidente Donald Trump que han puesto en duda su existencia más allá del próximo año. “México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando. (El TMEC) vence en aproximadamente un año y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, declaró el republicano esta semana en una conferencia en la Casa Blanca.