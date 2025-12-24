Una denuncia por presuntas omisiones se atraviesa en la carrera de David Colmenares par su reelección en la Auditoría Superior

El Sistema Nacional Anticorrupción de México (SNA) vive desde hace algunos años una crisis interna que lo ha vuelto obsoleto. Parte del problema radica en que los integrantes de ese mecanismo, las cabezas de las instituciones que vigilan la administración pública, se han levantado de la mesa y han decidido no trabajar más de manera coordinada. El resultado es que la corrupción y la impunidad, dos de los grandes flagelos de México, continúan en niveles alarmantes, aun durante los Gobiernos de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador que pregona la honradez de sus funcionarios. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Vania Pérez, ha intentado sacudir la parálisis y ha presentado una denuncia contra David Colmenares, el influyente titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el presunto “incumplimiento de sus funciones” al frente del órgano que vigila el ejercicio del dinero público.

La denuncia se atraviesa de lleno en la carrera política de Colmenares, de 74 años, que busca su reelección en la ASF por otro periodo de ocho años, decisión que recae en la Cámara de Diputados, dominada por el bloque gobernante. La gestión de Colmenares, que culmina en marzo próximo, ha sido criticada por la oposición y organizaciones civiles, que señalan la cercanía del auditor con Morena y advierten de una supuesta subordinación de la institución al oficialismo. Un botón de muestra es la caída en la presentación de denuncias de la ASF ante la Fiscalía por los desfalcos de recursos detectados en dependencias federales y los Estados bajo la gestión de Morena. El antecesor de Colmenares, Juan Manuel Portal, presentó durante su periodo de ocho años 878 denuncias por corrupción, según cifras oficiales. A tres meses de que concluya su cargo, Colmenares ha presentado, a la fecha, 275 denuncias, un tercio respecto del periodo de Portal.

En su denuncia, presentada ante el órgano del Legislativo que vigila a la ASF, Pérez señala que Colmenares no ha asistido a las sesiones del Comité Coordinador del SNA, que no ha logrado sesionar, lo que “constituye un obstáculo para el buen desarrollo de las políticas públicas de combate a la corrupción del Estado mexicano”. Además, el titular de la ASF preside el Sistema Nacional de Fiscalización, donde se deben formular las directrices para ampliar la cobertura e impacto de la auditoría de los recursos públicos. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, Colmenares no se presenta desde 2019 a las sesiones de este otro brazo del aparato anticorrupción.

Vania Pérez Morales en una fotografía de archivo. @ComiteCPC

En entrevista, Pérez señala que el funcionario no solo falta a las reuniones, sino que ha cabildeado abiertamente con los otros integrantes del SNA para que no cumplan con esa obligación. “Él me ha dicho de manera personal que el Sistema Anticorrupción no le interesa”, indica Pérez. “Cotidianamente les dice a otras autoridades, en mi presencia, ‘no hay que asistir’, ‘hay que matar el SNA’, ‘eso no funciona’, ‘no deberían de ir ustedes tampoco”, refiere la funcionaria. “Y eso es muy lamentable y es muy grave, porque es la autoridad que nos debería de estar rindiendo cuentas de qué pasa con el dinero de los mexicanos. Además de que hay un déficit de denuncias, no solamente del ámbito penal, sino también administrativo, sobre grandes casos de corrupción”, agrega.

Pérez afirma que las omisiones de Colmenares podrían encajar en el delito de abuso de funciones y ameritan “el inicio de una investigación de carácter administrativo y, en su caso, afincarle responsabilidades”, por el perjuicio que ha causado al aparato de combate a la corrupción. “Deberían sancionarlo administrativamente”, incide Pérez. “Y esto podría ser el inicio de una investigación más en profundidad, porque los grandes casos de corrupción en este país tienen su origen en una mala fiscalización, y no se están rindiendo cuentas, no se están presentando denuncias y además no se está regresando el dinero”, añade.

Más allá de las omisiones señaladas por Pérez, algunas decisiones de Colmenares han sido polémicas, leídas a la luz de su supuesta cercanía al oficialismo. Por ejemplo, el despido del auditor especial de la ASF Agustín Caso, autor del informe de 2021 que desnudaba el excesivo costo de la decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Aeropuerto de Texcoco (NAICM). Ese análisis causó un airado reclamo del mandatario. Poco después, la propia ASF, a instancias de Colmenares, se desdijo del informe y crucificó al auditor Caso. Este exfuncionario denunció en su momento que Colmenares había instruido bajar el nivel a las auditorías de mayor calado para evitar confrontaciones con el Gobierno. Ya desde entonces, según Caso, el auditor superior estaba pensando en su reelección.