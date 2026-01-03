Ir al contenido
México
Venezuela

México condena la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno mexicano hace un llamado “urgente” a respetar el derecho internacional tras el anuncio de Trump, en el que asegura haber “capturado y trasladado fuera de Venezuela” a Maduro

Claudia Sheinbaum
Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
México -
México ha condenado este sábado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. “Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos“, ha expuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. La postura del Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum llega horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, había sido “capturado y trasladado fuera de Venezuela”. Trump daba el anuncio a través de su red Truth Social, donde también ha advertido del arresto de la esposa del mandatario venezolano, Cilia Flores. La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, ha comunicado que Maduro y su mujer serán juzgados en Estados Unidos, acusados de narcotráfico y posesión de armas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha asegurado que desconoce el paradero del mandatario, que ha dirigido el país desde 2013 y de quien ha pedido “pruebas de vida”. Washington llevaba a cabo ataques dentro de Venezuela durante la madrugada de este sábado, según ha confirmado el magnate estadounidense después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los Estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas. “El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, ha subrayado la SRE.

La Cancillería también ha asegurado que esa intervención es una “clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”, que aborda puntos como la igualdad soberana, la solución pacífica de conflictos, la prohibición del uso de la fuerza o la no intervención. Sheinbaum ha compartido el comunicado de la SRE en sus redes. La Cancillería ha destacado que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo”. “La solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, ha añadido el escrito.

México ha tratado de mantenerse como un actor en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela desde mediados de diciembre. El Gobierno de Sheinbaum ofreció hizo entonces un llamamiento explícito a Naciones Unidas para que actuara –un punto reiterado este sábado por la Cancillería– y llegó a ofrecer el territorio mexicano para una posible negociación entre las dos partes. Esa propuesta llegaba después de que el Gobierno de Trump ordenara el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entraran y salieran de Venezuela. Los siguientes días, la mandataria reiteró la defensa a la no intervención, apoyada en ese artículo 2 de la ONU, y afirmó que esa postura no tenía por qué afectar a la relación del país con Washington.

La Cancillería ha informado también de que mantendrá “permanente comunicación con las personas mexicanas residentes” en Venezuela para asistirles de cualquier forma necesaria. “Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas”, ha añadido la dependencia en su escrito.

Rodrigo Soriano
Rodrigo Soriano
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Ciudad de México. Estudió Periodismo en la Universidad de Valencia y es máster por la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
