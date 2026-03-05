Teherán, antes y ahora: las imágenes satélite de la zona cero del ataque de EE UU e Israel

Las tomas captan la destrucción de edificios clave del gobierno iraní, mientras se contabilizan más de 1.000 personas fallecidas por los bombardeos en todo el país

La ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos mantiene a Teherán como uno de los puntos más bombardeados. La capital de Irán, en la que residen casi 10 millones de habitantes, alberga las principales instituciones políticas y militares de la República Islámica, varias de ellas reducidas ya a escombros.

Las imágenes satelitales distribuidas por la compañía de inteligencia espacial Vantor y geolocalizadas por EL PAÍS muestran la destrucción de infraestructuras clave desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí, que ya se ha saldado la vida de más de mil civiles en todo el país, según verifica el organismo de derechos humanos HRANA.

Uno de los primeros objetivos de la ofensiva fue la residencia de Alí Jameneí el pasado sábado 28. Un ataque quirúrgico alcanzó el complejo del ayatolá, matando al líder supremo junto con varios altos cargos. El martes 3 de marzo, las fuerzas israelíes volvieron a atacar el complejo: esta vez los misiles alcanzaron el edificio de la Asamblea de Expertos, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y la Oficina Presidencial, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La Asamblea de Expertos es un órgano clerical de 88 miembros que, entre otras cosas, se encarga de la elección del próximo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jameneí. Pese a la destrucción de la sede, los miembros se reunieron el martes de forma virtual para deliberar, con un claro favorito: Mojtaba Jameneí, el hijo del fallecido ayatolá.

Otro objetivo recurrente ha sido el cuartel de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), atacado en varias ocasiones en los apenas seis días desde el inicio del conflicto. Esta sede del aparato de seguridad iraní fue creada para proteger el sistema político de la República Islámica. Abarca desde milicias paramilitares a una Fuerza Aeroespacial. En las tomas se ven al menos ocho estructuras del cuartel dañadas.

El domingo 1 de marzo, otro ataque dañó los hospitales Khatam al-Anbiya y Gandhi, aunque sin causar víctimas mortales. El Hospital Gandhi se sitúa a apenas 40 metros de la antena de la radiotelevisión estatal iraní, IRIB. La imagen captada por Vantor el 3 de marzo muestra la antena completamente destruida.

Las imágenes satelitales de la zona del Tribunal Revolucionario Islámico, situado en el lado este de la ciudad, no muestran daños en el edificio principal, pero sí en varias instalaciones cercanas. Algunos edificios colindantes han quedado absolutamente destruidos, entre ellos un bloque de siete plantas.

Los edificios situados a apenas 200 metros del Palacio de Justicia, tocando los jardines del Palacio de Golestán –patrimonio de la humanidad por la UNESCO- también se han visto afectados por los misiles. En concreto, un juzgado y una oficina de policía ubicados junto al Banco Nacional de Irán han quedado seriamente dañados. En la imagen del 3 de marzo se aprecia con claridad el agujero causado por uno de los proyectiles en la estructura del juzgado.

Por último, al noreste de la capital se encuentra la Universidad Suprema de Defensa Nacional, también alcanzada por los misiles de Estados Unidos e Israel. El complejo cuenta con tres facultades dedicadas a doctorados de doctrina militar: Gestión Estratégica, Defensa Nacional y Seguridad Nacional.

La ofensiva combinada también habría atacado otros centros universitarios de Teherán, como el Complejo Aeroespacial de la Universidad Malek Ashtar, o algunas instalaciones de la Universidad Shahid Rajaei, con afiliaciones al programa nuclear iraní, tal y como apunta el ISW.