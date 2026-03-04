Mojtaba Jameneí, el hijo del ayatolá muerto, emerge como favorito para ser nuevo líder supremo de Irán

El clérigo, de 56 años, no es un jurisconsulto reconocido ni un político surgido de las urnas, pero posee estrechos vínculos con el ala dura de la Guardia Revolucionaria

Mojtaba Jameneí, de 56 años, hijo del anterior líder supremo de Irán, se perfila como la principal opción para suceder al padre. Poco conocido públicamente, aunque con enorme influencia en el poder, su posible ascenso amenaza con intensificar tensiones internas y regionales.

En un momento en que el debate sobre la sucesión en la cúspide de la República Islámica se ha convertido en uno de los ejes más sensibles y determinantes de la política iraní, el nombre de Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí, conocido como Mojtaba Jameneí, resuena más que nunca en los medios y en los círculos de análisis dentro y fuera de Irán. No por su popularidad social ni por una trayectoria oficial en cargos ejecutivos, sino por sus profundos vínculos con los comandantes más duros de la Guardia Revolucionaria y con las estructuras de seguridad y el núcleo duro del poder; vínculos que lo han convertido en el símbolo continuista de las políticas de Ali Jameneí.

Durante más de dos décadas, Mojtaba Jameneí ha permanecido alejado deliberadamente de la escena pública. No es un predicador conocido, ni un político electo, ni siquiera un clérigo con reconocimiento entre las bases sociales del sistema. Esta “ausencia” no es casual: forma parte de un patrón que lo ha convertido en una figura completamente intramuros del sistema, un hombre que actúa en la sombra, toma decisiones, pero no rinde cuentas. Incluso entre muchos partidarios de la República Islámica, su rostro y su verdadero papel siguen siendo desconocidos o difusos. Esta situación es poco habitual para alguien mencionado como posible futuro líder del país.

De la guerra al poder

Mojtaba Jameneí, clérigo nacido en Mashhad, tuvo una presencia breve en la guerra entre Irán e Irak en 1986, cuando con apenas 17 años se incorporó como miembro del batallón Habib ibn Mazaher de la 27ª División Mohammad Rasulollah. En su momento, esta participación tuvo un valor más simbólico que operativo. Su importancia no radica en el papel militar desempeñado, sino en la red que posteriormente se formó a partir de aquellas mismas unidades.

Tras la guerra, el batallón Habib y sus formaciones afines se convirtieron en un núcleo de convergencia de fuerzas de seguridad e ideológicas de línea dura; una red que, tras el cambio del equilibrio de poder en 1989, obtuvo acceso directo a la cúspide del sistema. Ese año, primero el ayatolá Hosein Alí Montazerí fue apartado de la sucesión de Ruholá Jomeini; pocos meses después falleció Jomeini y Ali Jameneí fue designado como su sucesor.

Durante el verano de ese mismo año se celebró el referéndum de reforma constitucional, en el que el requisito de que el líder fuera marja (fuente de emulación) se redujo a la mera capacidad de ejercer el ijtihad (jurisconsulto islámico). El conjunto de estos acontecimientos provocó el colapso del modelo tradicional de sucesión, la elección de un líder débil desde el punto de vista religioso, pero fiable desde la óptica de la seguridad, y el traslado del centro de gravedad del poder desde el clero hacia la Guardia Revolucionaria y los aparatos de seguridad.

Con la llegada de Ali Jameneí al liderazgo de la República Islámica, sus hijos —y en particular Mojtaba— pasaron a ocupar una posición inédita hasta entonces. Mojtaba, a diferencia de su hermano mayor Mostafá, fue mostrando progresivamente interés por la política práctica y la ingeniería del poder, hasta convertirse en un nexo entre la oficina del líder, la milicia Basiyí y los organismos de seguridad; un papel que se haría especialmente visible en las crisis políticas de las décadas de 2000 y 2010.

Formación religiosa cuestionada

Mojtaba Jameneí cursó la educación secundaria en la escuela Alaví y posteriormente ingresó en el seminario religioso. Estudió con figuras como Seyed Mahmud Hashemi Shahroudi, Mohammad-Taqí Mesbah Yazdí y Lotfollah Safí Golpayganí. Durante años, la impartición de un curso de dars-e jarey (clase de nivel superior en jurisprudencia y principios), el máximo escalón académico en el seminario y un requisito clave para aspirar a la autoridad religiosa, fue presentada como su principal aval doctrinal.

Sin embargo, en septiembre de 2024 se conoció la noticia de la suspensión de ese curso, que se había impartido durante más de una década, en su mayoría de forma virtual. Se afirmó que se trataba de una “decisión personal”, pero su coincidencia con el auge de las especulaciones sobre la sucesión intensificó aún más las dudas existentes. Desde hace tiempo, numerosos clérigos chiíes cuestionan la capacidad de Mojtaba Jameneí de ser jurisconsulto islámico. Para sus críticos, el cierre de la clase de nivel superior constituye una señal clara de la debilidad de su legitimidad religiosa, una carencia que ni siquiera el respaldo del aparato de poder puede compensar fácilmente.

Elecciones y represión

El punto de inflexión en la imagen pública de Mojtaba Jameneí llegó con las acusaciones de interferencia en las elecciones presidenciales de 2005 y, especialmente, de 2009. Informes de medios internacionales y declaraciones de figuras políticas internas lo señalan como uno de los actores clave en la organización de los basiyíes (la milicia islámica) y en el apoyo al candidato Mahmud Ahmadineyad. Tras las protestas masivas de 2009, su nombre quedó asociado en la opinión pública al aparato de represión.

En ese contexto, se le atribuye la creación del Cuartel Ammar —con figuras como Mehdi Taeb—, brazo ideológico y propagandístico destinado a reprimir a los críticos del sistema. Numerosos informes hablan de su amplia influencia en la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, los basiyíes e incluso la radiotelevisión estatal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de colaborar estrechamente con la Fuerza Quds y los basiyíes, y lo sancionó en 2019.

Zonas grises

En febrero de 2026, un informe de investigación de Bloomberg reveló la existencia de una compleja red de inversiones y propiedades en Europa y Oriente Medio atribuida a Mojtaba Jameneí; una estructura basada en empresas fantasma y en el movimiento de capitales a través de bancos en el Reino Unido, Suiza y Emiratos Árabes Unidos, con un origen presuntamente ligado a la venta de petróleo iraní. Aunque estas informaciones han sido rechazadas por fuentes cercanas al poder, la magnitud y el nivel de detalle del informe han reavivado las preguntas sobre la relación entre poder político y acumulación de riqueza.

Para muchos observadores, la eventual designación de Mojtaba Jameneí como líder no sería sino la prolongación del camino trazado por su padre: continuidad de la línea dura, enfoque securitario y represivo, y una mayor concentración del poder en instituciones no electas. Sin embargo, este escenario afronta obstáculos serios: el rechazo histórico a una sucesión hereditaria, la ausencia de legitimidad social y las profundas dudas dentro del propio clero chií.

A ello se suma la dimensión externa. Las autoridades israelíes han declarado abiertamente que cualquier nuevo líder de la República Islámica será considerado un “objetivo legítimo”. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este miércoles: “Todo líder que sea designado por el régimen iraní será un objetivo seguro de eliminación”. Una advertencia sin precedentes que subraya que la sucesión en Irán no es solo un asunto interno, sino que conlleva consecuencias directas en el plano regional y de seguridad, evocando la eliminación selectiva de dirigentes de Hezbolá.

Mojtaba Jameneí encarna así el poder en la sombra de la República Islámica: una figura de enorme influencia sin que, en ningún momento de la historia reciente, haya sido posible interpelarlo públicamente. No es un jurisconsulto reconocido ni aceptado, tampoco un político surgido de las urnas ni un tecnócrata familiarizado con la compleja maquinaria administrativa del Estado. Sin embargo, los comandantes de la Guardia Revolucionaria, las redes de seguridad y la estructura del poder lo han convertido en una opción plausible para el liderazgo, con el objetivo declarado de evitar una fractura interna y garantizar la continuidad ideológica del sistema.

Precisamente, esta brecha entre el poder impuesto desde arriba y la ausencia de legitimidad desde abajo hace de su posible sucesión uno de los escenarios más polémicos y costosos para Irán; un escenario que podría definir el rumbo político del país en los próximos meses.