Irán acusa a Israel de atacar dos hospitales en Teherán

Los centros dañados, el Khatam al-Anbiya y Gandhi, que no registraron muertos, se encuentran cerca de edificios oficiales o de las fuerzas de seguridad iraníes

Un ataque aéreo en Teherán dañó este domingo, sin causar víctimas mortales, los hospitales Khatam al-Anbiya y Gandhi, así como el edificio de la Paz de la Media Luna Roja Iraní en la capital, ha asegurado la televisión estatal iraní este lunes. Este medio oficial ha asegurado que esos centros sanitarios fueron objeto de ataques directos, si bien en los vídeos difundidos, tanto por ciudadanos como por los medios oficiales iraníes, no se aprecian impactos directos de proyectiles.

Ambos hospitales se encuentran cerca de objetivos que fueron atacados el día anterior. Al analizar su ubicación y compararla con los puntos alcanzados por los bombardeos, se constata que Khatam al-Anbiya y el edificio de la Media Luna Roja se encuentran junto al complejo del Cuartel General de la Policía de seguridad de Irán, que fue completamente destruido en los bombardeos del sábado. En un vídeo del hospital Khatam al-Anbiya —destinado a fuerzas militares y de seguridad— se ven los cristales de la fachada destrozados y esparcidos por el recinto. También se han registrado enfrentamientos entre usuarios que coreaban consignas contra el régimen y el personal de seguridad del hospital.

El Ejército israelí había afirmado antes en un comunicado que existía una infraestructura militar en las inmediaciones de uno de los hospitales, en referencia a la Jefatura de la Policía de Irán, y confirmado haber atacado este cuartel general. Uno de los edificios alcanzados pertenecía al Estado Mayor de la Fuerza de Seguridad Nacional y otro a Interpol. Un tercer inmueble del complejo también fue bombardeado, aunque su uso aún no ha sido determinado. En las inmediaciones de ese complejo de las fuerzas de seguridad hay otros centros médicos, como el hospital Valiasr, el hospital Shahid Motahari, y el orfanato Ameneh.

El otro hospital que resultó dañado, el Gandhi, se sitúa cerca del edificio del Canal 2 de la radiotelevisión estatal y junto a la antena de su emisora que fueron alcanzados. En los vídeos se ve que las bases de la torre de antena frente al complejo hospitalario resultaron seriamente dañadas. Los medios estatales confirmaron el ataque a la radiotelevisión, tras el cual la emisión se interrumpió durante un tiempo. Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud iraní, informó de la evacuación del hospital Gandhi y aseguró que fue atacado con el mismo tipo de misil que impactó en la escuela Shajereh-ye Tayyebeh en Minab, donde —según afirmó— “murieron alrededor de 180 niñas”.

Una mujer pasa junto a la fachada del hospital Gandhi de Teherán este lunes. Majid Asgaripour (via REUTERS)

Este lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “preocupantes” los informes sobre ataques a hospitales en Teherán y subrayó la necesidad de evitar cualquier daño a instalaciones médicas.

Pirhossein Kolivand, presidente de la Media Luna Roja Iraní, ha confimado un ataque en las inmediaciones de su centro calificándolo de “salvaje”. Después ha reclamado que se condenen “los ataques sionistas contra los equipos de Media Luna Roja”. Según un comunicado de la organización, desde el inicio de los ataques han muerto más de 550 personas en Irán.

Otros centros dañados

El Ministerio de Salud y Educación Médica de Irán asegura además que los hospitales Motahari de Teherán y Abu Zar de Ahvaz, al suroeste del país, también sufrieron daños en los ataques israelíes y estadounidenses.

Vista de los daños causados por un bombardeo israelí-estadounidense en el Hospital Motahari de Teherán colindante al Cuartel General de la Policía Nacional iraní que fue atacado el pasado domingo. Jaime León (EFE)

Este lunes, imágenes difundidas por agencias de noticias iraníes muestran que el edificio del Servicio de Emergencias de Teherán también ha sufrido daños como consecuencia de los bombardeos, mientras que varios inmuebles situados en sus inmediaciones han sido también alcanzados. Según la agencia Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, algunos miembros del personal de emergencias resultaron heridos; sin embargo, el centro continúa operando y prestando asistencia.

En una entrevista al medio Pulse Media, el analista militar y de seguridad e investigador de The Washington Institute Farzin Nadimi explica que “durante la guerra de los 12 días [los bombardeos de Israel y Estados Unidos de junio], el número de bombas empleadas y el tonelaje total de los explosivos fueron menores. En la actualidad, los aviones cisterna estadounidenses en la región pueden reabastecer de combustible a los cazas de forma ininterrumpida, lo que permite que las aeronaves de combate operen con carga de armamento máxima”, por lo que “la onda expansiva es extremadamente fuerte.”

En los últimos días se han producido ataques contra diversos objetivos con funciones variadas. En las zona urbanas, una parte significativa se ha concentrado en instalaciones militares y de seguridad, como cuarteles y centros de despliegue del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Policía y el Ejército; también han sido bombardeadas numerosas bases del Basij, la milicia islámica, y comisarías clave. Por otro lado, algunos edificios gubernamentales —incluidos el Ministerio de Inteligencia, sedes judiciales y gobernaciones— han sido a su vez bombardeados. También se ha intentado interrumpir las emisiones apuntando contra infraestructuras de la radiotelevisión de la República Islámica.