Ucrania enviará expertos en la lucha antidrones a países atacados por Irán

Estados Unidos está entre los aliados que han solicitado ayuda a Kiev para hacer frente al lanzamiento de vehículos de ataque no tripulados

Ucrania presume de ser el país del mundo más preparado para hacer frente a los drones iraníes, de hecho, calcula que ha recibido hasta 57.000 de ellos desde febrero de 2022, ha señalado el presidente Volodímir Zelenski. Tras varios días de dudas y sin detallar el cuándo, el mandatario ha anunciado por vez primera este miércoles que van a desplazar expertos sobre el terreno a los países que se están viendo afectados por la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel. Son varios los que le han pedido colaboración, incluido Estados Unidos, según ha detallado en su intervención del miércoles por la noche.

Se trata de aprovechar la experiencia en la guerra electrónica desarrollada durante la gran invasión rusa que sufre desde hace cuatro años. El régimen de los ayatolás se está defendiendo lanzando a países de la región aparatos no tripulados —sobre todo los modelos Shahed 131 y 136— como los que Moscú lleva empleando años para castigar a la población y el sistema energético ucranio.

Miembros de la unidad Aquiles del ejército de Ucrania especializada en drones, fotografiados en mayo de 2025. Luis De Vega

“Ucrania puede contribuir a proteger vidas y estabilizar la situación”, señala el presidente en un comunicado del miércoles tras ser contactado por lo que califica “socios” de Kiev en la región en guerra. Lo ha comentado con las más altas instancias del país para que “presenten opciones para asistir a los países pertinentes y brinden ayuda” de forma que no debilite la propia defensa en Ucrania. “Nuestro ejército cuenta con las capacidades necesarias. Expertos ucranios operarán sobre el terreno” y se “están coordinando estos esfuerzos”, agrega en un comunicado del miércoles.

Algunos especialistas consultados por EL PAÍS, sin embargo, creen que Ucrania se encuentra en un momento crítico de la contienda, por lo que no puede permitirse el lujo de prestar este tipo de ayuda y, por otro, no descartan que un enquistamiento lleve a Moscú a colaborar más estrechamente con Teherán con tecnología y armamento. Kiev no solo cuenta con el valor humano de sus militares y técnicos, también ha ido desarrollando cada vez más sus sistemas de interceptores de esos aviones no tripulados.

Según detalla el diario británico Financial Times, el Pentagono y al menos uno de sus socios en el Golfo está en conversaciones para comprar interceptores ucranios.

Zelenski, que califica de “terrorista” al régimen de Teherán, aprovecha además para sacar pecho por lo logrado por su país a nivel armamentístico en estos años. Pero no ofrece gratis su ayuda. A cambio, solicita que Ucrania reciba apoyo para poner fin al conflicto armado desatado desde 2014 en su territorio con la ocupación por parte de tropas del Kremlin. Así lo ha manifestado tras mantener a lo largo del martes y el miércoles conversaciones con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de Jordania, de Bahréin y de Kuwait. “Determinaremos cómo, juntos, podemos brindar una mayor protección”, ha señalado en un vídeo publicado en sus redes sociales. “La experiencia de Ucrania en la lucha contra los drones Shahed es actualmente la más avanzada del mundo, y estos drones también representan el principal desafío en esa región. Es comprensible por qué se dirigen tantas solicitudes a Ucrania”.

Es entonces cuando agrega que Ucrania sigue necesitando imperiosamente ayuda frente a Rusia: “Sin embargo, cualquier cooperación de este tipo destinada a proteger a nuestros socios solo puede continuar sin menoscabar nuestras propias capacidades de defensa”, pues “la guerra de Rusia contra Ucrania continúa, los ataques rusos continúan, y proteger las vidas de los ucranios sigue siendo nuestra principal prioridad”. “El régimen iraní, que se esfuerza por sobrevivir a cualquier precio, representa una clara amenaza para todos los estados de la región y para la estabilidad global”, advierte el mandatario ucranio tras mantener el miércoles una reunión sobre la situación en Oriente Próximo. Según Zelenski, Teherán ha lanzado desde el fin de semana hasta 1.400 drones, lo que afecta directamente al mercado de crudo y a los precios junto al cierre del estrecho de Ormuz, advierte.

Una casa de un pueblo cerca del frente de Pokrovsk (Donetsk) empleada como taller de drones, en mayo de 2025. Luis De Vega

En esa misma línea han discurrido los contactos mantenidos por el ministro de Exteriores de Kiev, Andrii Sibiga, con las autoridades de Arabia Saudí. “Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia con socios que se enfrentan a amenazas similares”, ha explicado el jefe de la diplomacia ucrania en un comunicado.

Desde una perspectiva general, y en primer lugar, podría ser útil para la nueva ofensiva en Oriente Próximo sacar provecho de la experiencia en el desarrollo y puesta en práctica del sistema de detección y derribo de drones multicapa ucranio, conocido como C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems, contra sistemas de aviones no tripulados), explica Vadym Kushnikov, director ejecutivo de Militarnyi, un medio ucranio especializado en defensa.

En segundo lugar, agrega, habría otras dos formas de colaboración: por un lado, los drones encargados de la interceptación de otros aparatos no tripulados y, por otro, el despliegue de unidades de agentes y personal ucranio sobre el terreno. Sin embargo, valora, Kushnikov, “esa opción no es viable porque los necesitamos urgentemente aquí”.

Andréi Kibenok ha acabado convertido en un especialista en sistemas antidrones. Pertenece a la Brigada 28 del ejército ucranio y está desplegado en la región oriental de Donetsk, donde más se siente la estrecha competición entre Kiev y Moscú por dominar la guerra electrónica. Además de los sistemas para interceptar los Shaheds interfiriendo sus frecuencias, se refiere a los avances que Ucrania lleva a cabo en la fabricación y perfeccionamiento de drones interceptores. En este sentido, Kibenok destaca el papel que está jugando ya la inteligencia artificial (IA) en el seguimiento de objetivos.

El modelo del dron iraní Shahed sigue imponiéndose más allá del territorio ucranio. Washington reconoce haber empleado ya estos días su propia versión contra el régimen de los ayatolás. Se trata del conocido como dron kamikaze Lucas, de bajo coste, mucho más barato que los misiles, inspirado en el Shahed 136. Rusia también ha ido desarrollando sus propias versiones de los aparatos no tripulados iraníes. La dependencia de Moscú es menor según ha ido aumentando su producción, pero todavía parte de su arsenal llega directamente de Teherán.

Ucrania ha apoyado abiertamente los ataques de Estados Unidos e Israel sobre el régimen de los ayatolás, que consideran firme aliado del Kremlin y responsable directo de la situación que se vive en Ucrania por la invasión militar rusa.