González y Sánchez, un saludo fugaz y frío

Una de las imágenes que más se ha buscado durante el acto de conmemoración de la longevidad de la Constitución de 1978 ha sido la de los expresidentes del Gobierno presentes juntos o saludándose, especialmente el posible encuentro o charla entre los socialistas Felipe González y Pedro Sánchez, tras las críticas recientes del primero al actual mandatario y su afirmación de que no le votará. Ese saludo se ha producido en el pasillo del Congreso, en el besamanos, pero no ha habido espacio ni ocasión para una charla. Una conversación de unos minutos que González sí ha tenido con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La fotografía que se han permitido González y Sánchez ha sido fría y fugaz. El presidente actual apenas ha permanecido en el Congreso tras el acto unos instantes, antes de partir en viaje oficial a India, pero para asistir a una exposición precisamente sobre este periodo democrático, que luego también ha resultado polémica porque en la selección de las 40 imágenes finales no aparece ninguna con el rey emérito Juan Carlos I. Efe sostiene que envió un archivo con numerosas fotografías, el Congreso defiende que ellos no hicieron la selección y remiten las explicaciones a Presidencia y Relaciones con las Cortes, que indica que de las 76 remitidas se hizo una cibra y la Mesa de la Cámara la ratificó sin ninguna objeción.

Felipe González, luego, en los corrillos, ha precisado que no rectificará su alusión de la semana pasada, en Los Desayunos del Ateneo, sobre que no votaría a Pedro Sánchez si se vuelve a presentar y ha hecho comentarios críticos contra las manifestaciones realizadas este fin de semana, en una entrevista en EL PAÍS, de la actual secretaria de Organización del partido contra él, Rebeca Torró. “No sé si es Torró o Torrá, pero ¿saben lo que dicen en La Mancha? Que está bien educada pero mal aprendida”, ha comentado González ante la afirmación de Torró sobre que él ya no es un referente para el PSOE.

González ha sido ubicado en el centro del hemiciclo, al que ha accedido ayudando de la mano en la entrada al padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que tiene más problemas de movilidad. El que no se ha situado en esa zona especial del salón de plenos ha sido el expresidente popular, José María Aznar, que ha ido a la tribuna de invitados y se ha sentado junto a la actual presidenta del Consejo de Estado, la socialista Carmen Calvo. La explicación oficial es que en el hemiciclo solo estaban los diputados o senadores constituyentes, algo que sí fue González y no Aznar. No han ido al acto ni los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy.

En los corrillos, tras el evento, se comentaba que el líder del PP y su equipo más próximo, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, y su secretario general, Miguel Tellado, no habían querido aplaudir al final de la intervención de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, porque había efectuado un retrato positivo de la situación de España. En el PP han precisado más tarde que apenas se han permitido unos segundos de aplauso, mínimos, por el cargo institucional de Armengol, que no por su discurso.