Sánchez carga contra Mañueco por los incendios en el inicio de la precampaña de Castilla y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este domingo a un acto de precampaña electoral en Ponferrada (León) para reivindicar a su líder autonómico, Carlos Martínez, ante los comicios regionales del próximo 15 de marzo. Sánchez ha instado al electorado a elegir entre “cambiar o retroceder, avanzar o quedarnos paralizados” en una comunidad de mando del PP desde 1987, contra cuyo actual líder regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado por su gestión de los graves incendios forestales del pasado verano. Aquel suceso ya provocó entonces un cruce de acusaciones de negligencia entre las comunidades gobernadas por los populares afectadas por las llamas y el Ejecutivo central.

El líder socialista ha empezado su intervención precisamente por este hecho y ha clamado por “recuperar Las Médulas [tras el fuego] pese a la desidia de la Administración de Castilla y León”. “La buena política es lo que ha hecho Carlos en Soria, unir a la gente para hacer política desde una propuesta progresista y avanzar para sacar del ostracismo a territorios, visibilizar las grandes oportunidades y poner a las personas en el centro”, ha afirmado Sánchez. El secretario general socialista ha dibujado una “disyuntiva” en Castilla y León. “Si el próximo verano se produce una nueva tragedia en forma de incendio forestal, ¿queréis a Mañueco al frente de la gestión o a Carlos Martínez?”, ha preguntado. “¡Estas elecciones van de cambio!”, ha reclamado. “Serán una siglas y un presidente que harán, hoy tenemos un presidente y un Gobierno dirigido por la resignación, las excusas y la mala gestión”, ha reprobado.

El líder socialista ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), porque “ha venido a presentar al señor Mañueco, no tiene por qué presentarlo si lleva siete años, Feijóo dice que España se cae en pedazos. ¡Pero si estamos creciendo al 2,8% anual y tenemos casi 22 millones de ocupados! La verdad de los datos revela que España va como nunca y la oposición miente como siempre”.

Sánchez ha enumerado las acciones de su Gobierno esta semana, con menciones a la subida del Salario Mínimo, afeando que la patronal o el PP no lo hayan suscrito. El líder socialista ha destacado la instrucción a la Fiscalía para investigar a los “tecno oligarcas” y sus acciones con las redes sociales beneficiosas para la ultraderecha “que reconoce quién es su amo al defenderlos” o aplausos a la Constitución como la más longeva de la Historia de España pese a que “algunos que votaron en contra hoy la defienden”, algo que ve como “un éxito”.

El presidente ha reiterado su idea de mantener la legislatura, que concluye en 2027. “¿Merece la pena? ¡Claro que merece la pena! Hasta 2027 y más allá”, ha insistido, en un país donde “lo singular no es que crezca la ultraderecha” sino que “frente a esa ola hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies. Se puede crecer y crear derechos, reducir las emisiones, fortalecer el Estado de bienestar y reducir el déficit público”, ha reivindicado. “En 2022 Castilla y León fue la zona cero de los Gobiernos de PP y Vox, hagamos que ahora sea el punto y final”, ha rogado, recordando esa alianza pionera que dio paso a más pactos del PP con la extrema derecha en otras regiones y condenando la frase de María Guardiola, líder del PP extremeño, sobre que “el feminismo del PP es el mismo que el de Vox”.

Martínez, el candidato socialista en estas elecciones autonómicas, ha agradecido el “subidón” de la acogida, con unas 1.500 personas, y antes del que será su programa electoral ha comenzado hablando de las cuatro mujeres asesinadas, con dos hijos, por violencia machista en los últimos días mientras “unos cuantos intentan negar la violencia machista o la minimizan y quieren retroceder décadas”. Martínez ha lamentado que van 15 años sin que se haya podido avanzar en pactos contra la violencia machista y ha alabado la “lucha feminista” de sus siglas para “combatir a quienes quieren retroceder en derechos”.

“Tenemos que pintar a Castilla y León de colores”, ha sintetizado Martínez, con un proyecto centrado en “no mercadear con la violencia machista y el cambio climático, es vergonzante el tratamiento del PP de la violencia contra la mujer”. “No lo tenemos tan difícil, [Mañueco] es muy malo, es plástico, es cartón piedra, un hombre acostumbrado a no trabajar, le viene grande la presidencia de esta comunidad, tenemos que mandarlo al banquillo”, ha renegado.

El también alcalde de Soria ha aludido a un “eje fundamental” con la comunidad como “tierra de acogida” al igual que muchos castellanos y leoneses que salieron del territorio, abriéndose a “migrantes que son más necesarios que nunca contra el problema transversal de la despoblación sin mirar el carnet de identidad”. “Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de esta comunidad para desarrollar su proyecto vital”, ha detallado, reivindicando el “derecho a volver” y valorando la regularización de migrantes del Gobierno central para extranjeros que llevan ya tiempo en España de forma irregular. “Se trata de influir en el contexto internacional en la batalla que estamos librando”, ha sostenido, aplaudiendo el peso global de Sánchez.

“En Castilla y León tiene que empezar la remontada de este partido”, con malos resultados en Extremadura y Aragón, refiriéndose a El Bierzo y a León como víctimas de “decisiones tomadas demasiado lejos de aquí”. El líder socialista ha recordado sus “identidades propias” y prometiendo descentralizaciones como las planteadas por el Gobierno y que beneficien a todas las provincias. Martínez ha cargado contra la “soberbia y prepotencia” del PP con Castilla y León como “un cortijo” donde hace falta un “cambio necesario” que acarree “diálogo y empatía”, donde se aprueben presupuestos (Mañueco ha empezado sin Presupuestos seis de sus siete años de mandato), con una ley de despoblación que lleva años sin avances y de planes de movilidad “alineados con las políticas nacionales y que se desaprovechan” en su territorio. “Hay que sacar a Mañueco de su letargo [y lo lograremos] si hacemos visible a Castilla y León y que se reconozcan sus problemas y contagiar la ola de esperanza”, ha resumido.

El secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha recordado que esta es la sexta vez que viene su líder a El Bierzo en seis meses, varias a cuenta de los incendios. “Has estado aquí con grandes anuncios y cuando esta tierra lo ha pasado mal”, ha ensalzado Cendón. “En la Junta de Castilla y León tenemos un freno y necesitamos un acelerador”, ha reclamado, criticando los “insultos” de Mañueco y sus “privatizaciones” en materias como la sanitaria, y trazando una dicotomía electoral: el tándem PP-Vox “y los de Alvise [Pérez, de Se acabó la fiesta]” o el PSOE. La número 1 socialista en las listas leonesas, Nuria Rubio, ha destacado que “se respira cambio, se respira victoria, vamos a arrasar”, con una sensación de que “las cosas van bien” contra el “nerviosismo” del PP y su empeño por “hablar de Pedro Sánchez y del Gobierno”.