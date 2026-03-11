Aznar, sobre la intervención militar en Irán: “Las operaciones que empiezan hay que terminarlas”

El expresidente del Gobierno José María Aznar, del PP, ha afirmado este miércoles en Valencia que “las operaciones que empiezan hay que terminarlas”, en alusión a la intervención militar de EE UU e Israel en Irán. “Como dije sobre Gaza, las operaciones que se empiezan hay que terminarlas. El debate es si se declara la victoria en unos días en Irán. Dejar las cosas sin acabar o que sigan los mismos, pero sin infraestructuras, es apostar para que dentro de 10 años estemos en la misma historia”, ha sostenido durante su intervención, titulada Geoestrategia en el nuevo desorden mundial, en Forinvest, un foro sobre los retos empresariales de 2026 que reúne a expertos de diversa índole.

El presidente de FAES, el think tank del PP, ha considerado que “está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta”, en referencia al régimen de los ayatolás, si bien no ha mencionado nada sobre si la intervención se ha realizado conforme a las reglas internacionales, y tampoco ha sido preguntado por ello. “Se está produciendo un intento de reordenar el mapa político en Oriente Próximo, en el cual hay un régimen terrorista, que es el régimen de los ayatolás, que ha exportado el terror”. Además, Irán “quiere tener armas nucleares para amenazar a los demás y para controlar toda la zona y para hacer una tarea de amenaza evidentemente a los países occidentales”.

El presidente español que se reunió con George Bush y Tony Blair en las Azores en 2023 para lanzar un ultimátum a Sadam Husein con el argumento de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron, y amenazar a Irak con la guerra ha defendido que “España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos” y se ha puesto de ejemplo varias veces. No ha hecho ninguna mención a cómo terminó la intervención en Irak y la actual situación del país. “Ser aliados significa fundamentalmente tener un conjunto de obligaciones y responsabilidades comunes en las que, además, cuando tú necesitas ayuda puedes demandar que te ayuden tus aliados, pero cuando ellos necesitan ayuda, te pueden pedir a ti que les ayudes”.

En este sentido, Aznar ha señalado que cuando en España “soportábamos y sufrimos unos atentados terroristas muy graves, pedimos ayuda a nuestros aliados” y Estados Unidos la proporcionó, “y cuando ellos nos piden ayuda, hay que corresponder en ello”.

Sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que no le gustan “las políticas populistas” y que es “un presidente populista”. “A mí no me gustan ni los populistas de la derecha, ni los populistas de la izquierda. Entonces no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez, y tampoco me gusta Abascal, porque yo soy liberal conservador”, ha manifestado, en tono distendido, intercalando su discurso con bromas sobre lo bueno que es su último libro Orden y libertad (Esfera de los libros). Esta tarde, participará en la presentación en Madrid del libro en el que Mayor Oreja resucita la conspiración del 11-M con sospechas sobre ETA y el “estado profundo” francés. Entre el público, había varios representantes políticos del PP, como el consejero de Hacienda de la Generalitat, José Antonio Rovira.

En cualquier caso, Aznar ha pedido “distinguir muy bien entre la administración americana y Estados Unidos”, de la misma forma que “hay que pedir a los demás que distingan entre el Gobierno de España y España”, porque aunque “el Gobierno no es un socio fiable”, España sí lo es, y de la misma forma, en su opinión, “Estados Unidos son nuestros amigos, nuestros aliados, que nos han protegido y ayudado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. Ha cargado las tintas contra Pedro Sánchez y su gabinete, que a su parecer “no es ni inteligente ni fiable”, y ha hecho una profesión de fe “estadounidense (y europeísta)”. El expresidente Aznar ha reivindicado el importante pasado colonial de España en Norteamérica y ha recordado que solo dos españoles han hablado en el Congreso de EE UU: el rey Juan Carlos en 1976 y él mismo, en 2004.

Aznar ha proclamado la necesidad de “recuperar” la libertad, las instituciones y la nación española. Para ello, ha esgrimido una variación de su formulación de 2023, “el que pueda hacer, que haga”, y ha instado a la gente a que no se inhiba. “No son momentos para encogerse de hombros: el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable; el que pueda cantar, que cante; no caigamos en la indiferencia. Nos jugamos el futuro de nuestro país en las próximas elecciones generales”, ha concluido en tono ya mitinero.