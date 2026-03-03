De Jesulín de Ubrique a Sole Giménez: estos son los nuevos concursantes de ‘Tu cara me suena’

Jesulín de Ubrique durante una de sis intervenciones en 'El desafío'.

Nueve famosos, en su mayoría músicos y humoristas, forman parte del elenco del programa presentado por Manel Fuentes

Tu cara me suena ya prepara su regreso a Antena 3 en las próximas semanas, con una decimotercera temporada del programa. La cadena ha anunciado este martes a los concursantes de esta edición, entre los que destacan el torero Jesulín de Ubrique y la cantante Sole Giménez.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical de prime time que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de concursantes conocidos. El presentador estará acompañando a los concursantes con los cuatro miembros del jurado: Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita.

Estos son los nueve participantes de Tu cara me suena 2026:

Jesulín de Ubrique. El fichaje estrella de la temporada, el torero que en su día probó suerte en el mundo de la música, ya ha participado en otros formatos de Antena 3 como El desafío, además de en MasterChef Celebrity en La 1

Sole Giménez. La que fuera voz de Presuntos implicados comenzó en 2004 su carrera en solitario y desde entonces ha lanzado ocho discos al mercado colaborando con artistas como el productor Javier Limón.

J Kbello. Se dio a conocer como concursante del talent musical de La 1 Cover Night en 2023. En estos años ha participado en el Benidorm Fest con VIP y ha sido concursante del reality de aventuras de la cadena pública Hasta el fin del mundo.

La actriz Cristina Castaño. Pablo Cuadra (Getty Images)

Cristina Castaño. La actriz comenzó en televisión en la serie de TVG Pratos combinados y en la serie juvenil Al salir de clase. Además de hacer teatro, logró la máxima popularidad en su carrera como una de las integrantes del reparto de La que se avecina.

Aníbal Gómez. El cómico es colaborador habitual de Joaquín Reyes en formatos como Muchachada Nui y Retorno a Liliflor. Acaba de estrenar su primera serie como creador, Rafaela y su loco mundo. Es además la mitad del disparatado dúo musical Ojete Calor, junto al también actor y humorista Carlos Areces.

Paula Koops. Joven cantante y compositora que comenzó en la música en el año 2020. En los últimos años se ha hecho viral en plataformas como TikTok.

María Parrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla durnate la entrega de las Medallas de Andalucía 2026 a 28 de Febrero de 2026 en Sevilla. Leandro Wassaul (Leandro Wassaul)

Martín Savi. Joven tenor argentino de tan solo 21 años. Su paso por Tu cara me suena supone su salto al mercado español. Comenzó su carrera en el prestigioso Coro de Niños del Teatro Colón de Buenos Aires.

María Parrado. Cantante gaditana de 24 años conocida por ser la primera ganadora de La voz Kids. Antes, había participado en el programa Menuda noche, de Canal Sur. Debutó en la música en 2014 con un álbum homónimo que se convirtió en disco de oro.

Leonor Lavado. Imitadora que se dio a conocer en YouTube y que ha participado como colaboradora en programas de televisión como Zapeando, Aruser@s y Crackóvia.