Antena 3 ficha a Patricia Conde para sustituir a Juanra Bonet en ‘Juego de pelotas’

Continúa el baile de presentadores en la televisión en abierto. Tras la marcha de Juanra Bonet a Telecinco para hacerse cargo del formato diario ¡Allá tú!, Antena 3 ha buscado un nuevo rostro que lo sustituya en sus labores en la cadena de Atresmedia. Por ello, la segunda temporada de Juego de pelotas ha comenzado sus grabaciones con Patricia Conde al frente, según ha anunciado el grupo de comunicación este martes.

Conde, que en estos momentos está participando como concursante de El desafío junto a José Yélamo y María José Campanario, entre otros, se convierte en presentadora de Antena 3 con la versión española del popular concurso internacional holandés De kwis met ballen.

En cada entrega, dos equipos de cinco personas cada uno se enfrentan a pruebas de cultura general en un plató con bolas gigantes y una piscina, a la que caen los participantes eliminados.

El espacio, estrenado en septiembre de 2025 y producido por Warner ITPV, contó con ocho entregas iniciales. Comenzó con una episodio especial con participantes famosos, marcando un gran 18% de cuota media de pantalla. Sus registros fueron descendiendo semana a semana, hasta finalizar con la mitad de cuota, un 9%. A pesar del descenso paulatino de audiencia, la cadena principal de Atresmedia ha decidido renovar el formato.

Patricia Conde presentó en 2024 un concurso de cultura general en La 1, Invictus, tras su polémico paso como concursante de MasterChef Celebrity. Como actriz, ha aparecido recientemente en las series Machos Alfa (Netflix) y Atasco (Prime Video).

Por su parte, Juanra Bonet abandonaba hace unos meses Atresmedia tras llevar más de una década presentado concursos tanto en Antena 3 como en La sexta, para regresar a Telecinco y heredar el ¡Alla tú! de Jesús Vázquez. Por el momento, el concurso de Telecinco ha logrado ganar un par de puntos con respecto a su antecesor, Agárrate al sillón, aunque sigue lejos de los registros de su inmediato competidor, Pasapalabra en Antena 3.