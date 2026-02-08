El Betis se cobra la revancha ante el Atlético más irregular

Solo tres días después de firmar el mejor partido de la temporada, cuando el Atlético sonrojó en Copa al Betis en La Cartuja con un 0-5, el equipo de Diego Pablo Simeone zozobró ante el mismo rival en el Metropolitano. El conjunto verdiblanco dejó atrás la imagen fea y poco competitiva que había enseñado en Sevilla y se tomó la revancha ante un rival que volvió a mostrar la irregularidad que lo ha defenestrado esta temporada de la lucha por la Liga y también lo apartó en enero del top-8 de la Champions. Un gol de Antony en el primer tiempo condenó el juego espeso y sin ideas de los rojiblancos, incapaces de superar la defensa bética. El triunfo del grupo dirigido por Manuel Pellegrini, el primero a domicilio desde que el Cholo cogió el banquillo del club en 2011, lo impulsa en la quinta plaza y aleja al Atlético a 13 puntos del líder del torneo, el Barcelona, cuando solo ha discurrido poco más de media temporada.

ATM Atlético 0 Jan Oblak, Matteo Ruggeri (Robin Le Normand, min. 45), José María Giménez, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Thiago Almada (Álex Baena, min. 45), Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min. 54), Giuliano Simeone, Koke, Ademola Lookman (Obed Vargas, min. 69) y Julián Alvarez (Alexander Sørloth, min. 45) BET Betis 1 Álvaro Valles, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Aitor Ruibal, Natan, Álvaro Fidalgo (Marc Bartra, min. 86), Marc Roca, Pablo Fornals (Sergi Altimira, min. 69), Antony (Rodrigo Riquelme, min. 86), Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu (Nelson Deossa, min. 78) Goles 0-1 min. 27: Antony Arbitro Mateo Busquets Ferrer

Tarjetas amarillas Matteo Ruggeri (min. 24), Ademola Lookman (min. 55), Abde (min. 70), Álex Baena (min. 82)

Con Julián Alvarez recuperado de la indisposición que no le permitió participar hace tres días en La Cartuja en los cuartos de la Copa, Simeone le volvió a dar la titularidad al delantero argentino, que formó con Lookman en punta. El joven Rodrigo Mendoza, fichado del Elche hace una semana, salió por primera vez en el once para acompañar en la medular a Koke, con Almada y Giuliano en los costados. La puesta en escena del Atlético fue enérgica. El equipo se desplegó en el campo rival y hundió las líneas del Betis alrededor del área de Valles.

Los rojiblancos monopolizaban el balón pero sin embargo no forzaban al guardameta sevillano, que vio un disparo de Mendoza marcharse fuera y atrapó sin dificultad un cabezazo flácido de Giménez. El central uruguayo entró en el once a última hora por los problemas que sufrió su compañero Marc Pubill, que no pudo siquiera estar en la convocatoria.

El Betis, con Bakambú como nueve por las bajas del Cucho y Chimy Ávila, resistió el chaparrón intenso de los primeros diez minutos sin recibir ningún arañazo serio y empezó a amenazar con transiciones eléctricas. El ariete franco-congoleño desperdició dos manos a mano después de que primero Fornals y después Abde lo pusieran en vuelo.

Dio la impresión de que el equipo de Pellegrini había aprendido muy bien la lección de hace tres días, más consistente esta vez en defensa, con el bloque cerca del área de Valles y con las líneas más juntas para dejar menos espacios para la explosividad de Lookman, Giuliano, Julián o Marcos Llorente. El Betis comenzó incluso a crecer con la pelota desde las asociaciones de Marc Roca, Fornals, Antony, Fidalgo y Abde. Los verdiblancos por fin podían descansar con la posesión en campo contrario por mucho que hoy no contaran con los lesionados Isco y Lo Celso, dos de sus mejores peloteros. En una de esas acciones, el extremo brasileño fijó a Ruggeri al borde del área, se generó un espacio mínimo para disponer de una ventana de disparo y anotó el primer tanto del encuentro. El balón se coló por el palo corto de Oblak, que no llegó en la estirada porque justo estaba dando unos pasitos a contrapié.

Al ataque del Atlético le faltaba mucho filo. Tan solo Lookman, con un tiro que se marchó desviado y otro que anuló Vallés, amenazaba la portería del conjunto de Pellegrini. El delantero nigeriano nacido en Londres también marcó de cabeza en el último minuto del primer tramo, pero había arrancado en fuera de juego para rematar el centro de Llorente. A los rojiblancos les faltaba tanta claridad para iluminar los espacios en el último tercio del campo que Simeone sacudió el once en el descanso. Retiró a Julián, muy gris otra tarde más, a Almada y al amonestado Ruggeri y dio carrete a Sorloth, Baena y Le Normand.

Los cambios para que el equipo ganara en imaginación y en contundencia no hicieron ni un solo efecto en los primeros diez minutos del segundo tiempo y el técnico argentino decidió elevar la apuesta al introducir a Griezmann por Mendoza. El Atlético entró en esa fase pastosa de los partidos en los que intenta volcarse sobre la portería rival desde el empuje de los jugadores y el calor del Metropolitano cuando el fútbol no le basta. Valles salvó dos buenos remates de cabeza de Sorloth en dos saques de esquina. Sobre todo el primero, que lo obligó a realizar una estirada al límite tras el centro del francés.

Sin capacidad para trenzar y desarticular el sistema defensivo que tenía enfrente, los rojiblancos semejaron encontrar el empate en un centro lateral de Giuliano que Diego Llorente pifió al marcar en propia puerta cuando trataba de anular un cabezazo de Griezmann. El VAR corrigió la acción al detectar que el delantero tenía literalmente la punta de la bota en fuera de juego.

El Atlético se precipitó una y otra vez al construir ante un Betis que aguantó encastillado alrededor de su área. El grupo de Pellegrini resistió los envites romos de los rojiblancos sin mayores problemas para firmar el primer triunfo de un visitante en Liga este curso en el Metropolitano tan solo 70 horas después de ver cómo su rival lo abochornaba en La Cartuja.