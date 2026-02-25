Jeff Mills, Luciano y Kaytranada completan el cartel del Brunch Festival

Jordi Roca, en la presentación del Brunch Electronik Festival, en una foto cedida por la organización.

Con la proliferación de las redes sociales y la necesidad de que exista espectáculo incluso para atarse los zapatos, las ruedas de prensa viven acosadas por las costumbres contemporáneas y languidecen exangües. Por eso el Brunch Electronik Festival ha creado un acto muy singular para presentar el resto del cartel de su próxima edición, los días 7 y 8 de agosto. En palabras de Martín Petrik, Director Creativo del festival, “tanto música como comida pasan por el corazón antes de llegar al cerebro”, dando relieve al carácter emocional de ambos mundos. De modo que como tentempié hasta la celebración del festival en el Fórum, el cocinero Jordi Roca vinculó sabores y nombres de artistas para presentar el cartel en un acto muy dulce, se trataba de bombonería mayormente, que fue seguido por un selecto grupo de invitados a los que posteriormente se obsequió con una sesión de disc jockey para ir entrando en calor y bajar calorías.

Tras una espera en una sala dispuesta a tal fin y cocteles de chocolate con una cremosa nube rosa que subía el azúcar en sangre por su mera visión, el reloj proyectado en un telón cesó su cuenta atrás y la concurrencia entró en otro espacio en el que una especie de diorama de un tren acogía una cinta móvil como las de los restaurantes chinos que pasean platos ante los comensales. Allí había bombones de variados orígenes y formas caprichosas, rocas de chocolate, una “carambina ultravioleta”, chocolatinas, gominolas de sabores inusuales y golosinas exóticas. En aquel decorado surgió del centro el mismísimo Jordi Roca, como Charlie en su fábrica de chocolate, y dio la bienvenida de manera sucinta.

Como fuere que el nombre de los artistas estaba escrito en el fondo de cada platillo, ya fuese por la natural y dulce tentación o por el apremio de ver los nombres del cartel, los dulces volaron como la vergüenza cuando se baila a gusto. Hubo un momento irónico, pues la cinta se atascó y aquello evocó un glitch -error digital- electrónico. La pega es que, una vez vacío el plato, no se podía establecer relación entre el bombón y el artista, dando por sentado que a Jeff Mills sería demasiado obvio asignarle una tabla de chocolate negro o a Kaytranada una gianduja de pistacho, por aquello de su híbrida propuesta sonora. Cassius y Luciano fueron otros artistas anunciados en lo que se presentó en un juego de palabras no muy rebuscado como “un cartel de muy buen gusto”. A estos nombres suman los ya anteriormente presentados, como Floating Points, Paul Kalkbrenner o Eric Prydz, entre otros muchos.

Por la sala se movía, aún protegido por un cierto anonimato, Francois Jozic, que definió al Brunch como “un momento de encuentro entre amigos con buena música electrónica al aire libre”, diferenciándolo del Sónar, festival del que desde este año es también director “porque el Sónar apuesta por el riesgo, es más experimental y no tiene tanto carácter hedonista”. Reconoció que hay unos cuantos artistas que pueden pasar por cualquiera de los festivales de la ciudad, haciendo énfasis en la diferencia entre los mismos: “Es fundamentalmente el contexto, y el Brunch es un encuentro relajado al aire libre en fin de semana, sábado y domingo, y con público fundamentalmente local”.

Sobre el Sónar, desmintió que fuesen a decrecer los directos en relación con las sesiones de dj, afirmó que las ventas van bien -se ha puesto en marcha una política de precios que son este año más bajos que en ediciones anteriores- y zanjó el tema de la pertenencia de ambos certámenes al fondo KKR: “Es un tema, la relación entre cultura y financiación, que se ha de abordar con seriedad. De momento, la única solución es la autosuficiencia, y mientras llega nada mejor que mantener alejados a los fondos de inversión de la toma de decisiones”. Su tono fue el de no estar especialmente preocupado por las hipotéticas reacciones de rechazo del público, afirmando que “este año la situación no es la misma que el año pasado”. Sobre el Sónar, Jozic manifestó que buena parte del equipo proviene de la época anterior y que en las próximas semanas se harán públicas algunas nuevas noticias respecto al festival.