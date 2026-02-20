El Book Music Festival cerrará febrero con el libro musical como protagonista

¿Cómo es posible que en un país tan musical como el nuestro no haya ningún festival dedicado al libro musical? Esta pregunta se formularon Jaume Massaguer y Ramón Moreno hace unos años. El resultado es el Book Music Festival, que Massaguer y Cristina de Fortuny codirigen bajo el comisariado de Moreno y cuya segunda edición se celebrará en Barcelona entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. Tendrá lugar en 5 localizaciones, siendo el Casinet d’Hostafrachs su epicentro y lugar donde más de una veintena de expositores, entre editoriales y librerías, mostrarán novedades y fondo de catálogo de obras de todo tipo, siempre centradas en la música.

El lema no puede ser más clarificador: Dime qué lees y te diré qué bailas, y como indica Massaguer “es una frase que se puede leer también al revés”. La cuestión, prosigue Massaguer “es que en los últimos años ha crecido muchísimo la edición de buenos libros musicales, bien editados y documentados, que señalan un florecimiento del sector”. Preguntado por las causas de este aumento, Massaguer apunta que “por un lado, los aficionados desean profundizar sobre artistas de los que igual ya tienen toda su discografía, o desean conocer más a fondo corrientes musicales o estilos. Lo evidente es que crece el interés por leer sobre música. Ocurre como con los documentales musicales, que también se producen en más cantidad y calidad que hace unos años, como lo indica la exitosa existencia del festival In-Edit”. Aun con todo, las intenciones del Book Festival van más allá de satisfacer la curiosidad del público musical, ya Massaguer señala: “También deseamos que se fortalezcan todos los agentes que están en torno al mundo editorial, entre ellos el gremio de traductores que puedan traducir al catalán libros editados en castellano u otros idiomas”.

Este festival de sustrato analógico y forma de libro despliega sus actividades en múltiples facetas. En la edición de este año se debatirá y/o presentarán con sus autores de textos como Microfestivales, de Nando Cruz; El guitarrista de Montreal obra sobre Leonard Cohen de Miguel Barrero; Ellas cantan ellas hablan, de Toni Castarnado, quien conversará con la cantante y compositora Anna Andreu; Psicòtic Pau Riba & Dioptría, de Jaime Gonzalo; S’invoca joglaria obra del cantautor Xavier Baró o Matar al papito, texto de Oriol Rosell sobre el reggaetón y las músicas urbanas. Son solo un resumen de las obras que se presentarán, acompañadas de firmas de libros, charlas y otras actividades como conciertos, tal que el protagonizado por el poeta Enric Casasses junto al músico y también poeta Marc Egea o el de Joan Colomo, entre muchos otros. También hay una exposición de fotografías musicales, ya colgadas en el Centre Cultural Albareda, junto a la biblioteca Vapor Vell, la Fábrica Damm, el laboratorio y tienda de fotografía VisualKorner, escenarios complementarios del festival. No faltará un homenaje a la veterana revista musical Popular 1, en el que se convoca a la IA al ser titulado, posiblemente con fina ironía, “¿Qué sabe la IA de Popular 1”?