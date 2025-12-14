México suma al agua a una compleja agenda bilateral con Estados Unidos

El país inicia este lunes las descargas del líquido para reducir el déficit que arrastra con el país vecino y tras la amenaza de Trump de imponer aranceles por incumplir el Tratado de Aguas de 1944

Combate al narcotráfico, seguridad, migración y guerra comercial. Los gobiernos de México y Estados Unidos añaden ahora a una saturada agenda bilateral el tema del agua. El añejo conflicto amenaza con sumar presión en una relación que en 2026 estará marcada por el Mundial de fútbol, compartido con Canadá, y la renegociación del tratado de libre comercio entre los vecinos de América del Norte. Como señal de disposición, el Gobierno de Claudia Sheinbaum comenzará este lunes a pagar la deuda obligada por el Tratado de Aguas de 1944, que asciende a 986 millones de metros cúbicos. La promesa se hizo la noche del viernes, apenas días después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles de 5% si no recibía las descargas del líquido.

La Administración del republicano celebró el acuerdo con el que México se dispone a liberar 249 millones de metros cúbicos desde esta semana. “El presidente Trump pone primero a los agricultores estadounidenses y está finamente exigiendo a nuestros socios internacionales cumplir con sus obligaciones y compromisos. Una vez más, Estados Unidos está siendo tratado con justicia”, aseguró el viernes Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, quien visitó México a inicios de noviembre para entrevistarse con la presidenta Sheinbaum y hablar de este y otros temas.

Las descargas prometen aliviar a cientos de ganaderos y agricultores del Valle del Río Grande de Texas, que han visto perecer sus cultivos y la economía local por la falta de agua. Los políticos republicanos en la entidad, la más importante para el partido conservador, habían exigido desde hace tiempo a Washington emplear una mano dura en la relación con México para que este cubriera su déficit.

El senador tejano John Cornyn, quien se juega el cargo en las elecciones intermedias del próximo año, propuso cortar las ayudas internacionales a México hasta que este pagara. “Al Gobierno de Biden simplemente no le importaba. Con su ineptitud característica, ni él ni el secretario de Estado Antony Blinken hicieron nada para responsabilizar a México”, escribió el legislador en una tribuna publicada este verano.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe proporcionar a Estados Unidos, en un periodo de cinco años, una tercera parte de los excedentes de seis ríos que alimentan al Bravo. La cantidad no puede ser menor a 2.158 millones de metros cúbicos. Para no rezagarse, el país debe entregar alrededor de 431 millones de metros cúbicos anualmente.

México recibe a cambio descargas del río Colorado por un volumen anual de 1.850 millones de metros cúbicos. Roberto Velasco, el encargado para América del Norte de Relaciones Exteriores y canciller en funciones, explicó esta semana que el país recibe más agua de la que da. El funcionario subrayó que el tratado establece también que los faltantes de agua que no se cubren en un quinquenio por sequía extraordinaria pueden ser abonados en el ciclo siguiente. “Eso es lo que está sucediendo en este momento”, aseguró Velasco, quien dijo que los escurrimientos en los años tres y cuatro hicieron que se entregara un volumen muy pequeño de agua. Las intensas lluvias de este año, no obstante, permitieron elevar el envío para compensar la deuda que se arrastra desde el ciclo 2020-2021.

Por sus condiciones favorables, la presidenta Sheinbaum ha descartado una renegociación del tratado, que cumplirá 82 años en febrero próximo. La mandataria aseguró que se cubrirá el déficit cuidando los intereses del país. “Evidentemente, no vamos a poner en riesgo el consumo humano al agua y vamos a buscar la garantía de que tengan agua los agricultores en una manera justa”, dijo Sheinbaum el miércoles. Su Gobierno explicó entonces que las descargas al norte salen principalmente de dos presas, Falcón y La Amistad, que están respectivamente al 4 y al 9% de su capacidad, y de las que depende el abasto de 13 ciudades fronterizas del lado mexicano.

Los dos países han negociado a lo largo del año en cuatro reuniones binacionales que comenzaron en abril. La más reciente fue el 4 de diciembre. El comunicado conjunto lanzado la noche del viernes indica que los países deben finalizar un plan antes del 31 de enero de 2026.

Sin embargo, sobre el fraseo diplomático pesa la advertencia de Trump, que evaporó del todo el buen rollo que había dejado días atrás el primer encuentro entre mandatarios de Norteamérica durante el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington.

Sheinbaum aseguró el martes, un día después de que su homólogo estadounidense profiriera su amenaza en Truth Social, que era “físicamente imposible” entregar la cantidad de agua que la Casa Blanca exigía inmediatamente. “Eso lo sabe el Gobierno de Estados Unidos”, aseguró la mandataria mexicana. Tres días más tarde, su Gobierno anunció que comenzaría con las entregas por la cantidad solicitada.

El agua que pueda regar los campos en un año electoral será vital en ambos países. En Estados Unidos, para mantener contenta a una importante base de votantes de Trump en un año electoral que no descarta varios retos para el actual presidente de la Casa Blanca. Y en México el cumplimiento eleva la complejidad en la gestión del recurso. Esto después de que se promulgara la recientemente aprobada Ley de Aguas, que se traduce en un reordenamiento a nivel nacional. El Consejo Consultivo del Agua ya pronostica escenarios “más complejos” por la menor disponibilidad del recurso, las cada vez más frecuentes sequías y la falta de inversión en infraestructura.

La amonestación del norte sigue ahí. “Aunque este es un paso en la dirección correcta, el presidente Trump ha sido muy claro. Si México sigue violando los compromisos, Estados Unidos se reserva el derecho a imponer un arancel de 5% a los productos mexicanos”, recordó la secretaria Rollins.