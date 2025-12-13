Muere a los 86 años Abraham Quintanilla, padre y representante de la cantante Selena

El fallecimiento del también músico y productor, que consiguió un gran éxito a finales de los ochenta, ha sido anunciado por su hijo A.B. Quintanilla III en redes

El padre y representante de la popular cantante de la música tejana Selena, Abraham Quintanilla, ha fallecido a los 86 años, según ha dado a conocer su hijo, A.B. Quintanilla III, a través de sus redes sociales. “Con gran pesar les informo que mi padre falleció hoy”, publicó este sábado el músico en su cuenta de Instagram. Las causas de su muerte no han sido reveladas.

Nacido el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham II fue un músico que se inició en el grupo Los Dinos en 1956, antes de retirarse de los escenarios a finales de los sesenta para formar una familia con su esposa Marcella. Al darse cuenta del talento vocal de su hija Selena, abandonó su retiro para impulsar su carrera musical.

Quintanilla formó Selena y Los Dinos, una banda familiar formada que integraba además a sus otros hijos, A.B. y Suzette Quintanilla, y que consiguió un gran éxito a finales de la década de 1980. Actuando como representante y guía, Quintanilla navegó los desafíos del circuito tejano dominado por hombres, programando espectáculos, dando forma a la imagen del grupo y supervisando cada aspecto de su desarrollo.

Selena junto a su padre, Abraham Quintanilla. RRSS

En 1995, Selena, conocida como la reina del Tex-Mex y símbolo de identidad latina, fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, expresidenta del club de fans de la artista. Tras la tragedia, Quintanilla se convirtió en el principal guardián del legado artístico y cultural de su hija. Fue productor ejecutivo de la película biográfica Selena (1997), en la que fue interpretado por Edward James Olmos y su hija por Jennifer Lopez; mientras que en la miniserie de Netflix de 2020 Selena: La serie, Quintanilla fue interpretado por Ricardo Chavira.

Abraham Quintanilla siguió estando muy involucrado en prácticamente todos los lanzamientos de álbumes, documentales y proyectos de homenaje relacionados con la vida y el trabajo de su hija. En pasado noviembre, Netflix lanzó un nuevo documental sobre la reina del Tex-Mex titulado Selena y Los Dinos: El Legado de una Familia, una mirada íntima a su ascenso con la banda familiar, utilizando videos caseros inéditos y archivos familiares.

“Lo que más me sorprendió al revisar los archivos fue el nivel de involucramiento familiar”, explica la cineasta mexicana Isabel Castro, quien estuvo a cargo del documental. “Sabía que habían trabajado juntos, pero no imaginaba hasta qué punto. A.B. III [Abraham Isaac Quintanilla, el hermano de Selena] era un productor brillante; Suzette, una pieza clave en la banda; Marcella [su madre], el corazón que sostenía todo. Entre todos construyeron ese sonido que aún se escucha en todas partes. Selena tenía solo 23 años, pero en ese breve tiempo crearon más éxitos que muchos artistas en toda su carrera”.

Poco después de la muerte de Selena, Quintanilla y su familia fundaron la Fundación Selena, una organización benéfica dedicada a ayudar a niños en crisis. A través de su compañía discográfica, Q-Productions, continuó produciendo y asesorando a nuevos talentos de la música y el cine.

En 2021, Quintanilla publicó sus memorias, El Sueño de un Padre: La Trayectoria Musical de Mi Familia. “Esta historia lleva al lector por el viaje de su vida, una que refleja las experiencias positivas y negativas de un éxito hecho a sí mismo. [...] Desde las sublimes alegrías de la paternidad, hasta el logro de crear un imperio musical y sobrevivir a sus fracasos, [el libro] comparte los acontecimientos inesperados de la vida que conforman cada una de nuestras vidas”, detalla la sinopsis del libro. Aunque a menudo fue una figura polémica, Abraham Quintanilla siguió siendo un artífice central del ascenso de Selena y un firme defensor de su legado.