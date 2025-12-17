Registro especial de la Pensión para el Bienestar de Mujeres y Personas Adultas Mayores en Michoacán: fechas y requisitos
Los dos principales programas de ayudas sociales del Gobierno estarán abiertos para nuevos registros en la entidad este 16 y 17 de diciembre
Durante solo dos días, el Gobierno federal abre en Michoacán un registro especial para dos de sus principales pogramas sociales: la Pensión para el Bienestar de las Mujeres y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La convocatoria está dirigida a quienes aún no forman parte de estos padrones.
La apertura simultánea de ambos procesos de incorporación se da en el contexto de la puesta en marcha del “Plan por la paz y la justicia” en la entidad, una estrategia con la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca atender un Estado que lleva años atrapado en una espiral de enfrentamientos entre grupos criminales, extorsiones al sector productivo y desplazamientos forzados, agravada recientemente por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.
A principios de noviembre, la administración anunció una inversión de 37.450 millones de pesos en los Programas para el Bienestar. “Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, al acceso a la vivienda, el empleo digno, es decir, desarrollo con justicia y bienestar, afirmó la presidenta.
Fechas del registro
El registro estará abierto únicamente durante dos días consecutivos: el 16 y 17 de diciembre, en módulos instalados en distintos municipios de Michoacán.
Esta incorporación extraordinaria incluye la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, así como la Pensión para el Bienestar de las Mujeres, enfocada en mujeres de entre 60 y 64 años que aún no reciben una pensión contributiva.
Requisitos
Las personas interesadas deberán presentar documentación básica en original y copia.
- Acta de nacimiento legible;
- CURP (actualizada);
- comprobante de domicilio (no mayor a seis meses);
- identificación oficial vigente.
Cómo es el proceso
El trámite es gratuito y presencial. En los módulos, personal de la Secretaría de Bienestar revisa la documentación y realiza el registro en el sistema. Una vez aceptada la solicitud, las personas incorporadas recibirán su apoyo económico de manera bimestral, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
